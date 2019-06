Trofeo A112 Abarth: al Lana vincono Fiora-Soffritti Ventitré gli equipaggi delle A112 Abarth che si sono dati appuntamento al Rally della Lana, quarto rally del Trofeo A112 Abarth Yokohama organizzato dal Team Bassano e Aci Sport. di Giulia Paganoni

3' di lettura

Continua il trend positivo del Trofeo A112 Abarth Yokohama che, dopo i record delle precedenti due gare Valsugana e Campagnolo, ne ha battuto un altro: ventitré equipaggi iscritti al Rally Lana Storico. Un segno dell'ottimo stato di salute della serie organizzata dal Team Bassano e del progressivo gradimento dei partecipanti verso il rally biellese, al via del quale non sono mancati, anche in questo caso, dei nomi nuovi.

Nella tappa di Biella è andata in scena una gara avvincente e ricca di colpi di scena fin dalla prima prova speciale. Al momento della partenza dal Centro Commerciale “Gli Orsi” di Biella, tutti gli equipaggi avevano gli occhi puntati verso le montagne, dove delle nuvole cariche di acqua iniziavano a minacciare. Essendo un monogomme, non c'era problema di quali pneumatici montare, ma tutto stava nelle regolazioni delle auto e nella guida sul bagnato, una novità per molti dei piloti in gara. Sei le prove speciali in programma per il sabato (tre da ripetersi), di cui tre in notturna e quattro per la domenica (due da ripetersi).

Sulla “Baltigati 1” subito un colpo di scena: Massimo Gallione e Paola Migliore, equipaggio tra i più accreditati alla vittoria, sono stati costretti a cambiare ruota in prova a seguito di una foratura. Ma è la parte in notturna a dare altri brividi, prima per Nicola Cazzaro e Giovanni Brunaporto che hanno corso senza l'ausilio dei fari supplementari, e poi per Raffaele Scalabrin e Giulia Paganoni che sulla “Noveis 2” sono scivolati incastrandosi in un fosso che li ha costretti a perdere oltre mezzora di tempo per rimetter le ruote sull'asfalto.

Nel frattempo i locali Filippo Fiora e Massimo Soffritti hanno ingaggiato un bel botta e risposta con i veronesi Pietro Baldo e Davide Marcolini, i quali, aggiudicandosi ben tre speciali, hanno chiuso in vantaggio la prima tappa. La loro gioia ha avuto breve durata, perché nella prima prova della domenica il motore ha tradito nuovamente il duo veronese che vede sfumare una probabile vittoria. A quel punto è Filippo Fiora con alle note l'esperto Massimo Soffritti a prendere il comando con un rassicurante vantaggio sugli inseguitori. Ma percorrendo le strade di casa, non tira i remi in barca visto che firma altre due prove, lasciando le restanti a Gallione-Migliore che onorano la gara con una bella rimonta.

Il palco d'arrivo al Centro Commerciale “Gli Orsi” celebra la seconda vittoria al Lana Fiora con Soffritti che precedono Cazzaro e Brunaporto che sull'ultima prova mettono in salvo la posizione dagli attacchi di Enrico Canetti e Marcello Senestraro, ottimi terzi.