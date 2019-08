Trofeo e Gts, per il suv Levante una cura di potenza e prestazioni

Dal suo arrivo nel 2016, Levante si è imposto come modello di punta per il marchio modenese e con l’ingresso delle due versioni top, la gamma viene ampliata e completata.

Rispetto alle versioni fino ad ora presenti in gamma, Gts e Trofeo adottano una scocca rivista per una maggiore sicurezza dovuta all’incremento della potenza. Esteticamente notiamo qualche dettaglio più sportivo ma non per questo meno elegante, tra questi la calandra, le prese d’aria anteriori, l’estrattore posteriore e il font del nome sul posteriore. A questo si aggiunge, per la più potente Trofeo, la possibilità di montare cerchi in alluminio forgiato fino a 22 pollici. Un dettaglio quest’ultimo che i più pignoli apprezzano sicuramente e che favorisce anche una dinamica di guida più sportiva. Gli interni sono molto spaziosi e con rifiniture di lusso, addirittura anche il montante A è stato rivestito in Alcantara, dettaglio che neanche le tedesche vantano. I sedili sono disponibili anche in pelle naturale “pieno fiore”. Se quindi da un lato qualità e comfort sono da prima classe, dall’altra è presente un sistema di infotainment che nonostante gli aggiornamenti mostra ancora margini di miglioramento, come nella grafica e nell’intuitività dei comandi.

La plancia è disegnata attorno al display da 8,4 pollici del Maserati Touch Control Plus (Mtc Plus) compatibile con Android Auto e Apple Car Play. Nella console centrale trovano posto la nuova leva del cambio e la nuova disposizione pulsanti per le modalità di guida, oltre al caratteristico doppio selettore rotante per la regolazione delle funzioni del sistema infotainment e la scelta dell’assetto sospensioni.

Alla guida la Gts è confortevole e si stente che il V8 spinge davvero bene già ai bassi regimi grazie alla coppia massima di 730 Nm disponibile già a 2.500 giri e che accompagna fino ai 5.000. Quando però si passa alla Trofeo si percepisce un ulteriore passo in avanti in termini di dinamica di guida.

Il motore spinge tanto e ha una buona ripresa e non ne avevamo grossi dubbi trattandosi del motore più potente nella storia del Tridente. Lo sterzo è preciso e, nonostante la modalità “Corsa” che imposta automaticamente il livello Aero 2, abbassando il baricentro di 35 mm, si sente un po’ di rollio. Con questa modalità, la risposta del motore si fa più reattiva, il cambio più rapido e il sound più cupo grazie all’apertura completa delle valvole di scarico. Oltre alla potenza, la cosa che più ha colpito però è la cura nel dettaglio che le rendono delle auto quasi artigianali.