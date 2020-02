Trofeo Pirelli - Accademia: montepremi di 80mila euro per piloti privati Investire sui giovani con un ricco montepremi e fornire loro le conoscenze adatte per sfruttare al meglio lo pneumatico, nasce così il il Trofeo Pirelli - Accademia di Giulia Paganoni

Pirelli investe nel motorsport e nei giovani. Nasce così il Trofeo Pirelli - Accademia, un programma legato ai nove trofei semi-regionali denominati, Coppa Rally di Zona che coinvolgono una cinquantina di gare nazionali in tutta Italia suddivisi per aree geografiche e la finale Nazionale Aci Sport Rally Cup Italia, al Rally di Como.

La presenza Pirelli nei rally nazionali e internazionali

Il binomio Pirelli-rally è una assonanza sempre più forte e se dal 2021 il marchio italiano sarà il fornitore esclusivo di Wrc1, Wrc2 e Wrc3, così come lo è già da anni del Wrc Junior, del Erc Junior e di numerosi trofei monomarca nazionali come il Peugeot Competition in Italia, già dalla stagione che sta per cominciare Pirelli intende ampliare la propria vicinanza e il proprio sostegno ai praticanti non solo verso il vertice internazionale e nazionale della specialità ma anche verso la base dei praticanti nel proprio paese, che in gran parte si affidano da sempre ai pneumatici Pirelli qualunque sia la loro vettura.

Gli obiettivi del Trofeo Pirelli - Accademia

È triplice lo scopo della nuova iniziativa Pirelli. In primis si vuole favorire l'attività dei piloti privati attraverso un montepremi senza precedenti a questo livello e complessivamente prossimo a 80mila euro; secondo, si vuole supportare tecnicamente gli utilizzatori dei pneumatici Pirelli attraverso specifici seminari in occasione di selezionate gare di ogni zona per far conoscere meglio le potenzialità e come utilizzare al meglio gli pneumatici; infine, si desidera promuovere i migliori piloti attraverso il montepremi legato alla Finale Nazionale Aci Sport Rally Cup Italia, che prevede anche premi destinati a Under 25 e “femminile”.

Iscrizione gratuita e punti Aci Sport

Per semplicità e facilità, il Trofeo Pirelli – Accademia ha iscrizione gratuita e il solo obbligo di utilizzare pneumatici del marchio Pirelli. Lo stesso calendario e sistema di punteggio corrisponde con quello previsto da Aci Sport. Pertanto il punteggio finale di ogni Zona per ciascun iscritto si ricaverà semplicemente considerando quello indicato dalla classifica di Aci Sport, escludendo dalla graduatoria finale di zona i piloti non iscritti e/o che non hanno rispettato i regolamenti.

Premi per ogni Zona e superpremi finali

Il Trofeo Pirelli- Accademia prevede premi per i primi cinque classificati di ogni Zona. La classifica di Zona considerata sarà quella unica stralcio dei soli iscritti e terrà in considerazione per ogni pilota il punteggio conquistato nella sua classe. E chi correrà anche la finalissima a Como potrà aggiungere i premi dedicati per quella singola gara.