Maltempo, tre vittime. Tromba d’aria a Fiumicino: chiesto stato di calamità Tre le vittime: una donna a causa della tromba d’aria a Fiumicino, un uomo ad Arezzo travolto da una piena, e un’atleta norvegese colpita da un fulmine in Alto Adige

Maltempo: vittime in Alto Adige, Toscana e Lazio

2' di lettura

Il maltempo continua a colpire l'Italia in questo fine settimana. Agli allagamenti e i disagi in particolare nelle zone del Nord si aggiungono i nubifragi e le bombe d'acqua che già da sabato stanno interessando in particolare il Centro. Tre le vittime: una donna a causa della tromba d’aria a Fiumicino, un uomo ad Arezzo travolto da una piena, e un’atleta norvegese colpita da un fulmine in Alto Adige. Il sindaco di Fiumicino, intanto, ha annunciato «l’avvio delle procedure per la richiesta alla Regione dello stato di calamità».

Aveva tentato di ripararsi nel parcheggio di un distributore di benzina, ma la tromba d'aria ha sollevato la sua auto, una Smart, e l'ha sbalzata a decine di metri di distanza, oltre un canale di bonifica e una recinzione. Questa la prima ricostruzione dell'incidente della notte scorsa nel quale è rimasta vittima una 27enne a Focene, vicino Fiumicino, sul litorale laziale. Stamani uno scenario di distruzione avvolge la zona dove la tromba d'aria si è abbattuta per pochi secondi intorno alle 2:30. Danni enormi si registrano al distributore, ma anche ad almeno sei macchine, completamente accartocciate. Qualche danno anche alle abitazioni vicine, tra via dei Polpi e via dei Nautili, due delle quali con tetti scoperchiati. Detriti sparsi dappertutto.

GUARDA IL VIDEO \ Dopo l'afa arriva il maltempo, allagamenti nel Torinese

È stato poi ritrovato morto l'uomo di 72 anni disperso dalla serata di sabato ad Arezzo, nella frazione di Olmo. I vigili del fuoco e la polizia locale hanno ritrovato l'auto del 72enne vuota nei pressi di un sottopasso delle Ristradelle, nella tarda serata, mentre il corpo senza vita dell' anziano è stato ritrovato nei pressi del campo sportivo di Olmo oggi intorno alle 8.10.

I danni del maltempo da Arezzo a Fiumicino Photogallery42 foto Visualizza

In Alto Adige un'atleta norvegese è morta dopo essere stata colpita da un fulmine durante una gara. Alberi e rami caduti, case e terrazzi allagate, voragini e smottamenti in strada. Sono oltre 150 gli interventi effettuati da stanotte dai vigili del fuoco tra Roma e provincia per maltempo.