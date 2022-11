Tronchetti Provera: «Con la crisi energetica a rischio in Europa welfare e democrazia»

L’Europa deve imparare la lezione

Siamo una regione che trasforma, non abbiamo materie prime. Oggi pensiamo all'energia, ma il problema si pone anche per il nichel, le terre rare, per il litio e per tutte le componenti essenziali alla transizione digitale ed ecologica del continente. Ecco, impariamo la lezione e cominciamo a prepararci. Se ciascun Paese giocherà le sue partite da solo, sarà alla fine un gioco perdente per tutti. Perché la forza, torno a ripeterlo, è il mercato comune europeo, con un potere d’acquisto notevole e regole uguali per tutti. Se la forza di mercato si fraziona, non ci saranno riflessi pesanti solo sull’Italia o sulla Spagna, ma anche su quegli attori che oggi fanno accordi bilaterali. O giochiamo insieme o perdiamo tutti.

La commissaria Ursula von der Leyen lo ripete spesso. Ma poi non sempre i governi dei Paesi europei se lo ricordano. L'Italia in questo momento sta cercando una sua strada. Venerdì a Bruxelles ha votato come presidente del Mes il lussemburghese Pierre Gramegna, caro alla Germania. A proposito, si attribuisce al ministro dell'Economia Giorgetti questa battuta: «I consigli europei sono come una partita di calcio. Un gioco semplice che dura novanta minuti e alla fine vince la Germania».

Come giudica le prime mosse economiche del governo italiano in Europa?

Il percorso intrapreso dal ministro dell'economia Giorgetti è corretto. L’Italia ha la fortuna di avere a Bruxelles un commissario come Paolo Gentiloni, che tutela gli interessi dell’Europa con una visione larga come del resto quella del commissario francese Thierry Breton. Lo stesso primo ministro Giorgia Meloni ha scelto Bruxelles per la sua prima visita ufficiale. Segnali che vanno nella direzione giusta. L’Europa ha tutti gli strumenti per capire come sostenere la competitività europea.

Torno sui rischi per il nostro modello di vita. Il welfare europeo è un modello per tutto il mondo. Se va in crisi, va in crisi la democrazia. Se il disagio sociale va oltre un certo limite, come la storia insegna, c'è il rischio che prevalgano movimenti che nulla hanno a che fare con la sofferta democrazia europea nata nel secolo breve. Le sofferenze del Novecento ci hanno permesso di costruire l'Europa nella quale viviamo. Vogliamo buttare via tutto? Tutti i capi di stato e di governo devono sentire la responsabilità di questo momento.