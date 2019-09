«Trono di Spade» ultimo oro agli Emmy Awards

La serata è stata anche un'occasione per celebrare due importanti serie che si sono concluse quest'anno, «Veep» e «Game of Thrones», entrambe prodotto e distribuite dalla HBO.



A conti fatti, è proprio la rete via cavo a uscire vincitrice da questi premi: con un totale di 34 statuette, compresi i Creative Emmy, la HBO si conferma come una certezza per gli amanti della televisione di qualità.

Miglior serie tv comedy: Fleabag

Miglior regista per una serie tv comedy: Harry Bradbeer, Fleabag

Miglior attore in una serie tv comedy: Bill Hader, Barry

Miglior attrice in una serie tv comedy: Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

Miglior attore non protagonista in una serie tv comedy: Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs Maisel

Miglior attrice non protagonista in una serie tv comedy: Alex Borstein, The Marvelous Mrs Maisel

Miglior sceneggiatura per una serie tv comedy: Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

Miglior serie tv drammatica: Game of Thrones

Miglior regista serie tv drammatica: Jason Bateman, Ozark

Miglior attore in una serie drammatica: Billy Porter, Pose

Miglior attrice in una serie drammatica: Jodie Comer, Killing Eve

Miglior attore non protagonista in una serie tv drammatica: Peter Dinklage, Game of Thrones

Miglior attrice non protagonista in una serie tv drammatica: Julia Garner, Ozark

Miglior sceneggiatura per una serie tv drammatica: Jesse Armstrong, Succession

Miglior mini serie: Chernobyl

Miglior regista mini serie: Johan Renck, Chernobyl

Miglior attore in una mini serie: Jharrel Jerome, When They See Us

Miglior attrice in una mini serie: Michelle Williams, Fosse/Verdon

Miglior attore non protagonista in una mini serie: Ben Whishaw, A Very English Scandal

Miglior attrice non protagonista in una mini serie o film tv: Patricia Arquette, The Act

Miglior sceneggiatura per una mini serie: Craig Mazin, Chernobyl

Miglior film per la tv: Bandersnatch

Tirando le somme, Hbo batte Netflix a quota 27, 15 invece i premi per Amazon.