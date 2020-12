Troppa burocrazia, i medici di famiglia frenati dalle carte Sanità. Con le Aziende sanitarie chiuse per Covid adempimenti demandati ai professionisti. E in Campania ne mancano 550 di Nino Amadore

Sono in prima linea nella battaglia contro la pandemia da Covid-19, sono stati i primi a pagare un prezzo altissimo in termini di vite umane, ma sono stati trascurati a lungo. In questo contesto il medico di famiglia è diventato a volte l’unico punto di riferimento: deve rispondere a mail, messaggi , telefonate. Ogni medico ha almeno, 15-20 pazienti Covid da seguire a casa. E spesso si trova a fronteggiare le carenze delle Usca, le Unità speciali di continuità assistenziale istituite per far fronte all’emergenza Covid. A Palermo, per esempio, sono c0mpletamente scoordinate. Insomma una serie di adempimenti e di doveri che rischiano di mandare in tilt il sistema: «L’informatizzazione e la telemedicina potrebbero aiutare parecchio - spiega Toti Amato, presidente dell’Ordine dei medici di Palermo -. Molti adempimenti dei medici di famiglia sono burocratici e possono essere fatti tranquillamente a distanza». La telemedicina dunque potrebbe dare una mano e in questo caso potrebbero tornare utili i 236 milioni che il governo ha messo a disposizione per questa finalità: sono fondi per la diagnostica di primo livello che verranno gestiti dalle Regioni, con 21 sistemi diversi.

Sicilia

C’è senza dubbio un problema di modernizzazione . In Sicilia i medici di famiglia sono 4.100 e non vi sono carenze in organico e i posti scoperti sono solo 6: «Nessuna criticità particolare - dice Luigi Galvano segretario della Fimmg siciliana -. E questo perché siamo riusciti a intervenire per tempo. Quando sono entrato in Enpam 2010 abbiamo fatto uno studio e abbiamo capito che tra il 2018 e il 2026 sarebbe andato in pensione il 70% dei medici di famiglia e dal 2021 al 2025 sarebbe andato in pensione il 50%. E così abbiamo cominciato a lavorare a livello regionale». Non c'è dunque un problema di organici ma i nodi sono altri: «Il medico di famiglia è un medico di prossimità e c'è un rapporto fiduciario con i pazienti che si rivolgono a lui per parecchie cose. Le aziende sanitarie con il Covid hanno chiuso l'accesso e quindi tocca al medico di famiglia fare tante cose che prima venivano fatte dai dipendenti dell'Asp». Insomma un sovraccarico burocratico che non aiuta: «In Sicilia solo il 40% dei medici di famiglia ha diritto a un contributo per il personale in studio e sarebbe opportuno che invece tutti avessero la possibilità di assumere una segretaria: oggi ne servirebbero almeno 2.500. Poi servono infermieri e la piattaforma per la telemedicina. Chiediamo di essere messi in condizione di fare i medici. Oggi siamo sovraccaricati di burocrazia inutile».

Campania

In Campania è in atto una sorta di grande esodo. Nel 2019 si sono resi vacanti 250 posti di medico di medicina generale, mai coperti. Solo il 23 novembre è stata pubblicata la graduatoria provvisoria e per fine anno si attende quella definitiva. Ma poi ci sono le carenze del 2020, stimate in circa 300. Spiega Pina Tommasiello, rappresentante dei medici di famiglia nell’unità di crisi anti Covid della Campania: «Si sta creando un grande vuoto poiché molti colleghi vanno in pensione. Spesso queste carenze vengono coperte in modo precario: le Asl preferiscono sostituzioni anche a sei mesi e un anno. Ma, al contrario, servono incarichi definitivi». Tommasiello spiega che anche per assunzioni e convenzioni si fa i conti con un’altra carenza, quella degli amministrativi, per cui le procedure sono molto lente. L'ufficio della Regione Campania è rimasto a lungo sguarnito, dice Enzo Schiavo, vice segretario vicario della Fimmg. La situazione organici è destinata a peggiorare. «Abbiamo 4.500 medici di famiglia con una età media superiore a 64 anni – aggiunge Schiavo – nei prossimi 4 anni il 60% andrà in pensione».