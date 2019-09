Troppe cause e pochi giudici, a Tempio Pausania sciopero degli avvocati di Davide Madeddu

2' di lettura

Organico ridotto, 13.519 processi pendenti e una variazione in aumento, rispetto al dicembre del 2016, del 36 per cento. Sono i numeri che riguardano il tribunale di Tempio Pausania (in Gallura) dove da lunedì 23 settembre scatterà lo sciopero degli avvocati con l'astensione dalle udienze penali.

IL VIDEO / Commercialisti, le ragioni dello sciopero contro gli Isa

La decisione arriva dalla Camera penale della Gallura che, al termine dell'assemblea, ha decretato l'astensione dalla partecipazione alle udienze in programma al tribunale di Tempio Pausania e nelle sedi del Giudice di Pace di competenza, sino al 27. Sciopero, per sollecitare il potenziamento degli organici dei magistrati «ormai ridotti all'osso» e la “riorganizzazione” del lavoro all'interno della struttura giudiziaria della Sardegna nord orientale. «Il tribunale di Tempio è il terzo in Sardegna per numero di procedimenti – chiarisce Giovanni Azzena, avvocato e presidente della Camera Penale della Gallura -. L'attuale situazione, come denunciamo da anni, non è più sostenibile».

In un documento di tre pagine, inviato al ministro della Giustizia e al presidente dell'Ucpi la Camera penale della Gallura riassume le problematiche che riguardano il tribunale gallurese.

Punto di partenza, la situazione relativa al personale. «Attualmente l'organico dei magistrati a causa degli ultimi trasferimenti, è ridotto a sei unità rispetto alle tredici in organico – si legge nella premessa della delibera -. Per quanto riguarda il settore penale, è cessata l'applicazione di uno dei magistrati addetti all'ufficio Gip- Gup, vacanza che dovrà essere necessariamente coperta, sostando un magistrato dal settore giudicante».

LEGGI ANCHE /Avvocati all'attacco: troppi tradimenti all'equo compenso