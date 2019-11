Troppe emissioni di ossidi di azoto, l’Olanda taglia a 100 il limite di velocità L’Olanda ridurrà i limiti di velocità in orario diurno a 100 km orari. La misura si rende necessaria per rientrare nei parametri Ue sulle emissioni di azoto e dovrebbe sbloccare migliaia di cantieri oggi paralizzati da quei vincoli di Michele Pignatelli

L’Olanda taglierà drasticamente i limiti di velocità sulle autostrade,da 130 a 100 chilometri orari tra le 6 di mattina e le 7 di sera, per rientrare nei parametri Ue sulle emissioni di ossidi di azoto ed evitare il tracollo del settore edilizio, semiparalizzato da quei vincoli.

A spiegare la misura - definita «un passo spregevole, che non piace a nessuno, ma che serve a un interesse più grande» - è stato lo stesso premier liberalconservatore Mark Rutte, visibilmente contrariato, lui che guida quello che è stato soprannominato il partito “brum brum” per la sua attenzione agli automobilisti e al settore auto. Di fronte a quella che ha definito la peggior crisi in nove anni di governo ha parlato però di passo necessario »per assicurarsi che l’Olanda non rimanga bloccata e per impedire di perdere inutilmente posti di lavoro».

Il riferimento è, appunto, a circa 18mila progetti infrastrutturali relativi ad autostrade, aeroporti e parchi eolici e ad altre decine di migliaia di progetti per costruire case rimasti bloccati dopo che, a maggio, il supremo tribunale amministrativo olandese ne ha ordinato il congelamento perché i Paesi Bassi superano (da anni) i limiti di emissioni da ossido di azoto imposti dall’Unione europea (quelli pro capite sono 4 volte la media Ue, anche a causa della densità della popolazione).

Le emisisoni di azoto sono prodotte da auto, camion e veicoli commerciali pesanti a motore diesel utilizzati proprio nei cantieri; ma soprattutto da agricoltura (fertilizzanti) e allevamenti: non a caso, tra le misure annunciate dal governo ci sono anche modifiche alla quantità di proteine dei mangimi animali, in modo da ridurre la quantita di ammoniaca (e dunque di azoto) presente nelle urine del bestiame.

Gli agricoltori olandesi hanno dato vita negli ultimi mesi a vivaci proteste per chiedere al governo protezione contro misure ritenute punitive per il settore, ricevendo sussidi che ora l’esecutivo di Rutte intende aumentare da 60 a 180 milioni di euro.