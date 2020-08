Troppi pregiudizi nei confronti di chi fa impresa Se escludiamo sanità e ristorazione, settori più segnati dalla diffusione del virus, per tutti gli altri settori non emergono particolari differenze di Daniele Marini



Persiste, nel nostro paese, un orientamento che si nutre di rappresentazioni sociali e pregiudizi difficili da scalfire. Un po’ come il mito dell’Idra, il mostro acquatico dalle sette teste che ricrescevano via via che venivano tagliate.

Ricordiamo la definizione di «prenditori» affibbiato a chi fa impresa? O il considerare lo Stato l’unico soggetto in grado di promuovere uno sviluppo equilibrato per i lavoratori? Come se impresa, imprenditori e lavoratori, pur nella legittima distinzione di interessi, non potessero (e dovessero) sviluppare una comune visione legata al lavoro, alla creazione di ricchezza, a uno sviluppo sostenibile per il territorio. A maggior ragione oggi che la crisi dettata dalla pandemia richiede un cambio radicale di visione.

Eppure, questo orientamento se non contrario, sicuramente pregiudizievole, nei confronti di chi assume il rischio di creare un’impresa, tende a permanere anche di fronte alla oggettività dei fatti. C’è un aspetto dell’indagine dell’Istat presentata che è interessante e sconfessa le forti preoccupazioni che erano state manifestate sulla riapertura delle fabbriche: se escludiamo i lavoratori della sanità e della ristorazione, più segnati dalla diffusione del virus, per tutti gli altri settori non emergono particolari differenze.

Che ne è, a questo punto, delle polemiche scoppiate sulle riaperture delle fabbriche? Qualcuno sosterrà: era necessario porre il tema per tutelare la salute dei lavoratori. Come se i titolari fossero tutti arcigni Scrooge interessati esclusivamente al profitto.

La diffusione della pandemia ha obbligato le imprese, in vista della ripresa dopo la sospensione, a realizzare opere di sanificazione e di sicurezza sanitaria per poter consentire ai lavoratori di lavorare. Una ricerca svolta sui lavoratori dipendenti in Italia durante il lockdown ad aprile (Community Research&Analysis per Federmeccanica) ha dimostrato come l’85,1% dei lavoratori dichiarasse un’attenzione al distanziamento, piuttosto che l’uso di mascherine e attività di sanificazione, fossero state realizzate all'interno di tutti i reparti e uffici. Quota che si elevava al 92,1% fra i metalmeccanici.