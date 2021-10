Troppi problemi irrisolti anche in caso di completa attuazione

Ascolta la versione audio di questo articolo

5' di lettura

La delega sulla riforma fiscale è finalmente giunta in Parlamento e sono possibili alcune considerazioni. Si tratta di 10 articoli molto sintetici, piuttosto generici (se non vaghi), ma che nel complesso hanno una loro coerenza, contrariamente al documento varato a luglio dalle commissioni parlamentari.

La vaghezza delle formulazioni rinvia le scelte potenzialmente più divisive al legislatore delegato, cioè al governo che acquisisce così ulteriore potere nei confronti del Parlamento. Gli interventi ipotizzati sono piuttosto limitati e riguardano solo alcuni settori del sistema, non si tratta cioè di una “grande riforma”. Ciononostante non è chiaro se la riforma verrà attuata e in che misura. La delega dovrà essere approvata dalle Camere e potrebbe subire modifiche, e non è detto che il governo Draghi resti in carica altri due anni. Più probabile è l’anticipo di alcune indicazioni nella legge di bilancio o all’interno di decreti legge che dovranno essere presentati.

Loading...

Dal punto di vista del sistema, l’aspetto più rilevante è l’introduzione di una organica dual income tax (Dit). Ciò non sarebbe una novità in quanto questa soluzione fu adottata con la riforma Visco del 1996-97, anche se poi rimase incompiuta e fu revocata dai governi successivi. Il sistema duale comporta l’applicazione di un’unica aliquota proporzionale sui redditi di capitale (di solito quella più bassa della scala delle aliquote progressive), e di un prelievo progressivo sui redditi di lavoro (dipendente e autonomo). Le due imposte si applicherebbero in modo distinto e separato (senza compensazione trasversale di eventuali perdite). Per i redditi misti (di impresa e di lavoro autonomo), si dovrebbe far ricorso alla imputazione di un rendimento figurativo al capitale utilizzato per isolare il reddito attribuibile al capitale e distinguerlo dal contributo lavorativo diretto. Per le società per azioni si dovrebbe distinguere tra capitale proprio e di debito attribuendo al primo (o al suo incremento) un rendimento figurativo ordinario da tassare con aliquota Dit (ridotta), mentre alla parte rimanente dei profitti, che sarebbero in realtà sovraprofitti (rendite), si applicherebbe l’imposta sulle società. La adozione della Dit comporterebbe l’abolizione dell’Ace.

Personalmente sono diventato piuttosto scettico rispetto al sistema Dit, che fu concepito in un’altra epoca, quando l’inflazione era elevata, e l’inizio della globalizzazione creava situazioni di concorrenza fiscale pericolose. Oggi le condizioni economiche sono diverse. Inoltre in Italia abbiamo potuto verificare che l’uniformità del prelievo sui redditi di capitale rimane una chimera, dato il trattamento privilegiato (del tutto immotivato, ma accettato) dei titoli pubblici, e le pressioni delle lobby finanziarie per ottenere trattamenti privilegiati. Tuttavia va riconosciuto che si tratterebbe di una razionalizzazione rilevante di un assetto piuttosto confuso.

Per l’Irpef si mantiene la struttura progressiva del prelievo (non necessariamente delle aliquote), proponendo una riduzione progressiva delle aliquote medie effettive al fine di ridurre l’incidenza sul lavoro. Resta il fatto che ai fini di una razionalizzazione dell’assetto attuale dell’imposta servirebbero risorse molto maggiori di quelle che il governo può investire, e quindi dovremo aspettarci la permanenza di detrazioni decrescenti e aliquote implicite. Del tutto stravagante appare poi l’ipotesi di ridurre l’imposta ai giovani e “ai secondi percettori di reddito”, perpetuando un uso improprio dello strumento fiscale, e l’illusione dell’efficacia di modesti interventi incentivanti, che pure la delega vuole ridurre (spese fiscali).