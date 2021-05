Troppi processi penali: oltre il 60% finisce archiviato

Anche a Livorno «durante il periodo di sospensione delle udienze i Gip hanno smaltito l’arretrato di archiviazioni», conferma il presidente delle sezioni penali dibattimento e Gip, Gianmarco Marinai: «Ma c’è anche un tema di risorse - ammonisce -: le definizioni hanno avuto un picco nel 2018 perché avevamo un Gip applicato in più». A far crescere le archiviazioni sono state anche le iniziative di razionalizzazione della gestione dei procedimenti avviate dagli uffici per risolvere il nodo dell’eccessivo numero di fascicoli che dalle procure arrivano ai giudici di primo grado. Una strada è stata quella di individuare procedimenti da trattare in via prioritaria aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla legge, come ad esempio i reati da codice rosso.

Le scelte dei giudici

Nel distretto di Brescia le linee guida siglate da tribunali e procure operano dal 2017. «Siamo partiti dal fatto che troppi processi (il 30-40%) si chiudevano con un’assoluzione - spiega il presidente del Tribunale di Brescia, Vittorio Masia -. Abbiamo quindi rivisto, insieme con le procure, le modalità di esercizio dell’azione penale e fissato priorità nella selezione dei processi, come indicato dal Csm. L’aumento delle archiviazioni è in linea con questa scelta: è uno strumento deflattivo ma anche selettivo perché richiede una più attenta verifica dei presupposti dell’azione penale».

A un’intesa che permetta la definizione anticipata di alcune tipologie di procedimenti punta la presidente del Tribunale di Napoli, Elisabetta Garzo, soprattutto per far fronte all’arretrato che grava sul giudice monocratico: «Pendono quasi 36 mila procedimenti, un carico ingestibile - dice Garzo -. La pandemia e le restrizioni hanno dimezzato le trattazioni e inasprito una situazione già molto difficile. Sarebbe necessario che il legislatore depenalizzasse i reati minori. Nel frattempo, con l’accordo della procura e degli avvocati potremmo individuare quei procedimenti relativi ai reati di non particolare allarme sociale per i quali sia possibile procedere a un proscioglimento anticipato e quelli prossimi alla prescrizione».

A Torino nel 2006 «è stata creata una sezione dedicata ai procedimenti a citazione diretta per dare più fiato al dibattimento», racconta il presidente della sezione, Modestino Villani: sono quelli inviati direttamente dalla procura, senza udienza preliminare, e riguardano i reati minori, puniti con la reclusione fino a quattro anni, ma molto numerosi. «Seguiamo dei criteri di priorità: nella prima fascia ci sono, ad esempio, i procedimenti che coinvolgono i detenuti, che riusciamo a fissare a distanza di cinque mesi, gli infortuni sul lavoro, le lesioni stradali e i reati previsti dal Testo unico sull’immigrazione. Restano in coda, ad esempio, le piccole truffe e i processi prossimi alla prescrizione».

La mole di archiviazioni, secondo Gian Domenica Caiazza, presidente dell’Unione camere penali, «conferma che il sistema fondato sull’obbligatorietà dell’azione penale è insostenibile e costringe la macchina giudiziaria a lavorare a vuoto in gran parte dei casi. E definire priorità vuol dire mettere gli altri fascicoli nel cassetto in attesa della prescrizione».