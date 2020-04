Troppi suini e poche braciole negli Usa: il coronavirus chiude i macelli

Oggi gli esperti stimano che negli Usa la capacità di lavorazione dei suini sia ridotta di almeno il 30%, quella delle carni bovine di circa il 15%.

I congelatori aiutano fino a un certo punto: anche in questo caso, come per il petrolio, la capacità di stoccaggio rischia di testare i limiti. E comunque bisognerebbe mettere da parte capi interi. perché le macellerie e salumerie industriali non funzionano più o funzionano a scartamento ridotto.

Se si guarda alle carni lavorate, gli Usa – tra suini, bovini e pollame – sono rimasti con scorte sufficienti per un paio di settimane di consumi. I prezzi all’ingrosso della pancetta sono più che raddoppiati la settimana scorsa, mentre il valore dei suini – misurato sul mercato dei futures a Chicago – di recente è crollato ai minimi da 17 anni.

Gli allevatori di polli stanno rompendo le uova, in modo da limitare il numero dei capi. Per i bovini si può temporeggiare e qualcuno sta modificando l’alimentazione per rallentarne la crescita. Ma per i maiali non si può fare lo stesso. L’unica speranza per chi opera nel settore è che le grandi fabbriche di lavorazione riaprano in fretta.

Non è del tutto chiaro perché il coronavirus in questo settore si sia diffuso più rapidamente che in altri. I lavoratori in molte fasi lavorano a stretto contatto tra di loro ed è probabile che le precauzioni non siano state adeguate. Qualcuno ipotizza che, trattandosi di lavori mal pagati, vengano svolti da persone costrette a vivere in luoghi dov’è difficile evitare la promiscuità. Un altro dubbio è che siano stati gli ispettori del lavoro a portare il coronavirus da un impianto all’altro: in questa categoria si contano centinaia di contagi e alcuni morti.