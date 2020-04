«Troppi tagli, sanità non adeguata per i nuovi bisogni» Palermitana, presidente nazionale dell'Aiop, l'Associazione italiana dell'ospedalità privata di Nino Amadore

Barbara Cittadini al vertice dell'Aiop nazionale è stata anche presidente di Aiop Sicilia

«Negli ultimi anni è stata fatta la scelta di disinvestire, costantemente, nel settore sanitario: nel 2009 il sistema sanitario nazionale poteva usufruire di fondi pari al 7,3% del Pil, dal 2010 al 2019 l’investimento si è ridotto, ogni anno, fino ad arrivare al 6,4 %». A parlare è Barbara Cittadini, palermitana, legale rappresentante della Casa di cura Candela, presidente nazionale del’Aiop, l’Associazione italiana dell’ospedalità privata.

Come vi siete mossi in questa situazione di crisi per il Covid-19?

Ci siamo attivati da subito e abbiamo agito, come è giusto che sia, in piena sinergia con il sistema sanitario pubblico. L’emergenza è esplosa in Lombardia, dove le istituzioni hanno fatto sinergia tra di loro, ragionando in termini di sistema. E lì è stata, immediatamente, chiara una cosa, che va spiegata bene ai cittadini: è vero che il sistema sanitario nazionale è costituito dal pubblico e dal privato ma alla popolazione poco interessa la natura giuridica dell’ente. Alle persone interessa che venga garantita una prestazione, efficace, efficiente e puntuale.

Cosa avete fatto?

Quando l’emergenza ha assunto una dimensione preoccupante, ai primi di marzo, abbiamo scritto una lettera al ministero della Salute ed alla Protezione civile, nella quale abbiamo rappresentato la nostra disponibilità in tutte le regioni, soprattutto, rispetto ai posti letto per acuti e alle terapie intensive. Abbiamo, così, rilevato e fatto constatare che, in quel dato momento, in tutto il Paese i privati avevano circa 1.300 posti di terapia intensiva, quasi il 16% del totale complessivo. Era il 3 marzo, oggi, verosimilmente, i numeri sono cambiati. Ma vanno fatte altre considerazioni che riguardano la programmazione sanitaria nel nostro Paese.

Per esempio?

Si dice che i privati non vogliano le terapie intensive. È un’affermazione che non risponde alla realtà: in alcune regioni sono state fatte delle scelte, nella programmazione sanitaria, ed è stato deciso che le terapie intensive esistenti erano sufficienti ed è stato deciso di non concederne alle strutture private. È stata una decisione di programmazione sanitaria, non siamo stati noi a non volerle. È chiaro che chi fa sanità è interessato ad avere riconosciuta la possibilità di avere le terapie intensive. In molte regioni sono stati comunque accreditati posti letto post operatori per consentire la massima sicurezza ai pazienti e la serenità agli operatori. Ma il ragionamento da fare è un altro.

In che senso?

Deve essere fatta la riflessione sul sistema sanitario in generale soprattutto in prospettiva. È necessario pensare al dopo, a quando avremo superato la fase emergenziale. Non possiamo non dire che in tutti questi anni abbiamo assistito a un definanziamento costante e progressivo della sanità in Italia. Un processo che ha riguardato sia il pubblico che il privato e che trova la sua espressione più chiara nella riduzione dei posti letto. La legge 135/ 2012 e il regolamento attuativo hanno ridotto i posti letto ospedalieri a 2,7 per ogni mille abitanti. Il valore più basso in Europa: la media dei Paesi G7 è 4. Numeri sui quali si è ampiamente discusso in questi mesi e non solo.