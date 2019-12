Troppo debito e poca competitività, Italia sotto esame a Bruxelles

La Commissione ha poi ricordato l’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. In questo senso, Bruxelles non dà il suo benestare esplicito alla possibilità di scorporare investimenti verdi dal calcolo del deficit pubblico, come proposto da alcuni: «La flessibilità consentita nell’ambito del Patto di Stabilità e Crescita – si legge nel suo rapporto - dovrebbe essere pienamente utilizzata per consentire gli investimenti necessari, salvaguardando al contempo la sostenibilità di bilancio».

