Troppo Napoli per tutti: la Serie A finisce qui

È una domenica così. Piuttosto grigia. Senza sussulti. Senza sorprese. Rintronati dall’overdose sanremese, piovra tentacolare che avvolge tutto, anche il calcio finisce in un cono d’ombra cui non è abituato. Ma la colpa non è di Mengoni e di Amadeus, o delle baruffe politiche per Fedez o Rosa Chemical che quasi fanno ridere. O piangere a seconda dei gusti. No il vero colpevole è un altro, e bisogna pur dirlo: il vero colpevole è il Napoli, troppo superiore alle altre concorrenti che, miseramente, si arrabattano per stargli dietro. Una sforzo pietoso, degno di miglior causa.

Troppo Napoli per tutti

E non veniteci a dire che la lotta per un posto in Champions ci appassiona e non ci fa dormire di notte. Sì, va bene, meglio tra i primi quattro che ancora più indietro, ma alla fine chi se ne frega di dove stai se tanto il Napoli è sedici punti più avanti dell’Inter, impegnata lunedì sera a Genova contro la Sampdoria. Se i nerazzurri vincessero andrebbero a meno tredici: e allora? Cambierebbe qualcosa? Dopo aver visto come il Napoli ha «scherzato» con la Cremonese, rifilandole tre gol che avrebbero potuto essere anche sei, tutto perde consistenza. A parte le lunghe dittature juventine, mai visto un divario così impietoso.

Kvara lanciatore di coltelli

Il Napoli è una forza della natura che gioca divertendosi, aspettando che prima o poi gli avversari, per stanchezza, aprano una crepa. Vero che la Cremonese è l’ultima in classifica, però un mese fa in Coppa Italia, eliminando i partenopei, era riuscita nel miracolo. Questa volta invece è una mattanza, l’agguato del serial killer alla sua vittima. Non c’è scampo, non c’è rifugio. Basti vedere il primo gol, quello di Kvaratskhelia al 21esimo del primo tempo. La palla stava uscendo in calcio d’angolo. Chiunque l’avrebbe lasciata andare per poi battere il corner, ma non il georgiano: che la riprende, entra in area e in un groviglio di gambe trafigge il portiere Carnasecchi con un destro velenoso.

Dopo questa numero da lanciatore di coltelli tutto va in discesa perché nulla può la Cremonese contro lame così affilate come quella d Kvara e Osimhen. Il nigeriano nella ripresa firmerà il raddoppio seguito dal terzo gol di Elmas nel finale. In mezzo però c’è di tutto: un rigore non assegnato al Napoli (per fallo sul georgiano) e uno stillicidio infinito di altre conclusioni. Volete dei numeri? Bene, Osimhen è capocannoniere con 17 reti. Kvara segue con 9. Poi ci sono gli assist, la rapidità degli scambi, quell’insostenibile leggerezza dei migliori che toglie il fiato agli inseguitori. In tutto questo, c’è anche una strana umiltà poco da capolista, come quando Spalletti alla vigilia chiede ai suoi «vendetta» contro la Cremonese, rea d’aver battuto il Napoli ai rigori in Coppa Italia. Bravi e umili, questi del Napoli. Che non si concedono neppure quei piccoli peccati di vanità tipici dei primi della classe. Ecco perché il divario con gli inseguitori è incolmabile. Davanti un gigante, dietro dei nanetti con l’ansia di non farcela. E neppure l’Europa sembra un ostacolo. I partenopei saranno impegnati negli ottavi contro l’Eintracht di Francoforte. I tedeschi non scherzano, ma il Napoli, il migliore nella fase a gironi, fa molta più paura. È un killer anche in Europa.

La cura del Diavolo

E il Milan? È davvero guarito o la striminzita vittoria (1-0) sul Torino è solo un modesto gradino per risalire dagli abissi? Mai come in questi casi, nel calcio, bisogna stare sul pratico. E cioè prendersi i tre punti. E finalmente andare a letto tranquilli. Dopo aver preso così tanti schiaffoni (18 gol in 7 partite), un successo con un avversario tignoso come il Toro, è già una bella boccata d’ossigeno che permette ai rossoneri di restare al terzo posto (con Roma e Atalanta) e di non perdere altri treni per la Champions. Certo, non è un Milan esaltante, anzi. Sembra ancora uno di quei vecchi macinini a vapore che ripartono sbuffando e sfrigolando da una stazioncina del Far West, però alla fine in qualche modo va avanti. Pioli, in gennaio invecchiato di dieci anni, vista la mal parata ha fatto la cosa più sensata che si può fare quando picchia la tramontana: alzare il bavero, coprirsi bene. Lasciando perdere quella cosa che gli piaceva tanto: il bel gioco e la spregiudicatezza offensiva. Con una difesa che imbarca gol come se piovesse, era necessario correre ai ripari.