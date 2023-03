Troppo rischio e business sbilanciato: così è fallita Svb. Tremano le cugine Usa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Da una parte il generale rialzo dei tassi. Dall’altra la specificità del business, unitamente ad una gestione del rischio troppo disinvolta. Così può riassumersi il mix di cause che hanno portato al crack di Silicon Valley Bank (Svb). Una crisi intuibile dai bilanci dell’istituto e che, se nel 2018 non fosse stata elevata la soglia minima per i più stringenti controlli sulle banche (da 50 miliardi di dollari in total asset a 250 miliardi), avrebbe potuto forse (con controllori più vigili) essere ...