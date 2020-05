Troppo traffico nella Fase 2? Ecco dieci citycar (anche elettriche) a misura di città di Corrado Canali

Ideali in città soprattutto per evitare i mezzi pubblici con portata ridotta per il distanziamento sociale. Ci sono anche modelli a batteria, e vetture adatte anche agli spostamenti fuori porta. Sono accessibili grazie anche a rateizzazioni molto dilatate nel tempo d facili da sanificare per l'emergenza da covid-19.