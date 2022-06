Trovare il proprio mentore per camminare sulla strada più giusta

Se il mentore di innesco deve rivelarsi innanzitutto capace di intuire le vostre inclinazioni, il “mentore di propulsione” può muoversi con voi in modo pratico sin dall’inizio, permettendo alla vostra scintilla di divampare in un certo campo, aiutandovi a capire in tempi non troppo dilatati se quella è la vostra strada. Per farlo non è necessario che vi trovi un lavoro retribuito seduta stante: ciò che più conta è la ricerca di contesti in cui mettervi alla prova.

Per arrivarci, ci si può muovere su tre livelli.

1) Il livello della conoscenza, il “sapere”. Siete neofiti, avete solo sentito parlare del settore X, vi trovate a digiuno di informazioni? Il mentore dovrebbe guidarvi nella cernita delle informazioni più utili. Come un info-nutrizionista selezionando le fonti migliori.

2) Il livello dell’abilità, il “saper fare”. Conoscete l'ambito X, ma non vi siete mai cimentati, vi mancano le competenze? Il mentore dovrebbe aiutarvi nella costruzione di una scatola degli attrezzi, consigliandovi corsi, tutorial, strumenti.

3) Il livello della competenza nel settore, il “saper essere”. Una cosa è saper fare una cosa in un ambiente di prova. Un’altra è cimentarsi nel mondo reale, mentre qualcuno ti giudica, e ti trovi in competizione con altri. È il livello più importante, in cui un mentore in gamba può fare la differenza.

E qui entra in gioco il suo network: le persone che conosce. In base alla fiducia che ripone in voi, si attiverà con più o meno motivazione verso personalità rilevanti nell’ambito. Se sapete che il vostro mentore “conta” in quel settore e ha contatti di spicco che potrebbero rivelarsi risolutori per voi, ma non li attiva, evidentemente non nutre abbastanza fiducia nei vostri confronti. In tal caso, chiaritevi.

Qualcuno si chiederà: ma perché una persona così dovrebbe aiutarci, dedicarci del tempo, addirittura prenderci sotto la sua ala? Dipende. Potreste piacergli come persona, magari gli ricordate qualcuno a cui vuole bene, oppure capisce che anche lui/lei ha qualcosa da imparare da voi. In ogni caso, la maggior parte delle persone ricava una grande soddisfazione aiutando gli altri. Anzi, per molti individui “aiutare le altre persone a trovare il loro posto nel mondo” è essa stessa una vocazione, un purpose fatto e finito.

Marianna Tu, Ceo di America Needs You, lancia una riflessione che condivido: celebra le tue vittorie insieme al tuo mentore.“Gli esseri umani sono narratori, tutti e abbiamo bisogno di una narrazione per dare un senso agli eventi della nostra vita. Le coppie che trascorrono il tempo dicendo: questo è il punto da cui siamo partiti, questo è il punto che abbiamo sin ora raggiunto, ed è qui che stiamo andando, rafforzano la loro perseveranza sulle sfide”.