Trovati altri 6 documenti classificati a casa di Biden

Il dipartimento di Giustizia americano ha perquisito la casa di Joe Biden a Wilmington, in Delaware, e ha trovato altri sei documenti classificati. Lo riferiscono gli avvocati del presidente Usa.

L’avvocato personale di Biden, Bob Bauer, ha affermato che la perquisizione della casa si è svolta ieri ed è durata quasi 12 ore, riporta la Cnn. Il presidente sta trascorrendo il weekend sempre in Delaware, ma nella sua casa al mare, a Rehoboth Beach.

“Il dipartimento di Giustizia ha portato via il materiale che riteneva rilevante per la sua indagine, inclusi sei documenti contrassegnati come classificati”, ha spiegato l’avvocato precisando che alcune delle carte risalgono al tempo in cui Biden era senatore, altre al periodo in cui era vicepresidente.

Sono stati prelevati anche appunti scritti a mano durante gli anni della sua vicepresidenza. Bauer ha affermato che alla perquisizione hanno assistito i legali del presidente.

La perquisizione è avvenuta più di una settimana dopo che gli avvocati di Biden avevano trovato altri sei documenti classificati nella biblioteca di casa del presidente, risalenti al suo periodo di vicepresidenza, e quasi tre mesi dopo che gli avvocati avevano trovato un piccolo numero di documenti classificati nei suoi ex uffici al Penn Biden Center di Washington.