Truffa diamanti, chiusa l’inchiesta: coinvolte 87 persone In fase di notifica gli avvisi di chiusura dell’indagine “Crazy diamond” per 87 persone fisiche e sette persone giuridiche di Stefano Elli

(Adobe Stock)

1' di lettura

Il Nucleo milanese di polizia economica e finanziaria della Guardia di Finanza ha provveduto alla notifica dell’avviso di chiusura indagini sulla presunta truffa dei diamanti da investimento venduti attraverso la rete degli sportelli bancari di BancoBpm-Banca Aletti, Mps, Banca Intesa e UniCredit.

Gli indagati sono 87 persone fisiche più 7 persone giuridiche, inquisite per la responsabilità amministrativa degli enti (legge 231 del 2001). I reati contestati dalla pm Grazia Colacicco e dal procuratore aggiunto Riccardo Targetti sono truffa aggravata e continuata, autoriciclaggio, ostacolo alla vigilanza e corruzione tra privati. La notizia dell’imminente decisione della procura di sciogliere le riserve era stata anticipata da Plus24 di sabato 28 settembre che aveva, contestualmente, segnalato come al quarto piano del Palazzo di Giustizia di Milano, stiano continuando ad affluire ininterrottamente denunce ed esposti di clienti bancari danneggiati dall’acquisto dei diamanti delle due società distributrici: la Idb, Intermarket Diamond Business Spa (fallita) e la Diamond Private investments Spa.

Circostanza che assai probabilmente darà la stura ad un ulteriore e autonomo filone d’inchiesta. Per quanto riguarda l’indagine chiusa in queste ore, gli elementi in mano all’accusa sarebbero tali da consentire ai Pm di procedere in tempi rapidi, una volta conclusi i venti giorni concessi alle difese per presentare memorie, produrre documenti presentare eventuale documentazione su indagini difensive. Le eventuali richieste di rinvio a giudizio o di archiviazione potrebbero, dunque, essere presentate già dal 25 ottobre prossimo.