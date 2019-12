Truffa di Natale: hacker contro NoiPA, rubati stipendi e tredicesime a dipendenti pubblici

Secondo quanto riferito dalla Polizia Postale il 20 dicembre, la tecnica malevola ha coinvolto alcuni utenti (il numero non è stato reso noto). E non è un caso che già dal 19 dicembre, proprio su NoiPA sia comparso un avviso abbastanza sospetto: Temporanea indisponibilità del self service “Gestione modalità di riscossione”.

Cosa fare adesso

Gli utenti coinvolti non hanno ricevuto tredicesima e stipendio di dicembre sul proprio conto bancario. Ad oggi, la modifica dell’Iban sul portale non è consentita, e può essere effettuata solo tramite gli uffici territoriali (recandosi di persona).

Il vero guaio per chi è stato colpito da questo attacco informatico, però, potrebbe arrivare adesso: recuperare il maltolto non sarà così semplice. Mentre sul fatto indaga la Procura di Roma, infatti, non è da escludere l’ipotesi che le persone truffate non verranno mai rimborsate. Le vittime di phishing, infatti, consegnano in mani altrui le proprie chiavi di accesso, delle quali sono responsabili in prima persona. E la storia di questa frode racconta che molti enti si sono rifiutati di rimborsare gli utenti.

Il “caso” PostePay

Una delle truffe più ricorrenti riguarda i possessori di PostePay, che a causa di sms e mail truffa arrivati da indirizzi molto simili a quelli ufficiali, consegnao i dati di accesso ai cybercriminali che prontamente prosciugano il credito presente. Una truffa della quale l’ente erogatore (in questo cado Poste) non risponde, non avendo responsabilità dirette. In Rete ci sono interi forum dedicati a queste vicende.

La faccenda di NoiPA è più complessa, anche se poggia le sue fondamenta sulle stesse modalità di esecuzione. La Procura di Roma sta esaminando gli Iban sui quali sono stati accreditati inopportunamente stipendi e tredicesime, per provare a rintracciare il gruppo criminale dietro a questa truffa di Natale. Sarà una lunga storia.