Truffe negli aiuti Covid: verifiche a tappeto sulle autocertificazioni

Dalla valutazione delle Sos si passa alle autocertificazioni. Il controllo riguarda la richiesta di accesso ai contributi. L’ottenimento, infatti, passa attraverso l’autocertificazione prevista dal Dpr 445/2000, con la quale i soggetti interessati dichiarano il possesso dei requisiti richiesti per il supporto finanziario pubblico.

Il documento ha uno scopo: snellire le procedure, garantendo celerità e semplificazione nell’erogazione degli aiuti. A ciò si aggiunga, scrive anche l’Uif nella relazione annuale, che «l’istituto erogatore non è tenuto a controllare la veridicità delle informazioni fornite». E così l’autocertificazione finisce per diventare strumento per «comportamenti fraudolenti dei richiedenti», con l’alterazione e la falsificazione di dati e documenti, nella «verosimile consapevolezza che la minor pervasività dei controlli, ritenuta plausibile in ragione del carattere tempestivo dei provvedimenti», possa «sottrarli, almeno nell’immediato, alle conseguenze penali potenzialmente associabili a tali condotte».

Stando all’Uif, questo controllo preliminare ha svelato che diversi «soggetti richiedenti» sono risultati sotto inchiesta o comunque in «contiguità con ambienti malavitosi». Parallelamente, sono state scovate informazioni «incerte» sulla destinazione finale dei fondi, e sono state portate alla luce anomalie più articolate di quelle rilevabili nell’ordinaria attività di controllo.