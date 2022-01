Truffe sul green pass: da chi si finge positivo al mercato delle falsificazioni sul web

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ci sono le truffe tradizionali (l’infermiere che simula la vaccinazione, il medico che firma certificati in assenza di vaccinazione, l’offerta di soldi all’operatore sanitario per fingere l’iniezione) e quelle che sfruttano la tecnologia (furto e rivendita di certificazioni, accessi illegali al sistema sanitario): tutto per ottenere il green pass, misura di contrasto alla pandemia da coronavirus, alla cui versione rafforzata ormai indispensabile per un’ampia gamma di attività, si può accedere solo attraverso la vaccinazione.

L’infermiere che vendeva false dosi a 300 euro

Si faceva pagare 300 euro per ogni prestazione Emanuele Luchetti, l’infermiere professionale di Falconara arrestato con l’accusa di aver finto di somministrare vaccini all’hub “Paolinelli” di Ancona. Quattro persone sono ai domiciliari perché ritenute intermediari nel giro di vaccini ’bluff’ in cambio di soldi. Obbligo di dimora per altre 45: i destinatari dei Green pass indebiti.

Il medico che firmava false vaccinazioni per 100 euro

Giuseppe Rossi è il medico di Ascoli Piceno arrestato il 4 gennaio perché avrebbe favorito l’ottenimento di Green pass falsi a 73 persone senza che queste sottoponessero a vaccinazione anti Covid e buttando le dosi. Il medico ha riferito che per ogni green pass fasullo riceveva 100 euro.

L’offerta di denaro per simulare vaccinazione

È finito invece ai domiciliari, con l’accusa di istigazione alla corruzione, un ventunenne che ha cercato di convincere un infermiere a simulare la vaccinazione in cambio di denaro. È accaduto nell’hub vaccinale di Fasano (Brindisi). Nel disporre l’ordinanza il gip ha evidenziato il pericolo di reiterazione, sottolineando la «pervicacia» dell’uomo: in un’altra occasione e sempre a Fasano, aveva anche presentato un presunto falso certificato di esenzione vaccinale rilasciato in un’altra regione per cercare di indurre la struttura sanitaria a validarne i contenuti anche in Puglia.

La truffa no vax in farmacia

Un ulteriore truffa per non doversi sottoporre alla vaccinazione e ottenere comunque la cerificazione verde è stata segnalata dalla Federfarma (Federazione nazionale dei titolari di farmacia italiani): a Roma - come riportto dal Messaggero - si sarebbero verificati casi di persone positive che, favorendo amici e parenti no vax, si presentano in farmacia per sottoporsi a un tampone esibendo però la tessera sanitaria di un’altra persona. Il quale, al termine della quarantena e in caso di test negativo, ottiene la certificazione per guarigione.