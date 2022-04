Truffe online: chi tutela i clienti in banca e in Posta?

Se il cliente comunica formalmente di disconoscere un’operazione come non autorizzata, l’intermediario deve - entro la fine della giornata operativa successiva al ricevimento della comunicazione - riaccreditare l’importo, salvo rivalersi sul cliente, anche in un momento successivo, dimostrando che l’operazione era stata regolarmente autorizzata. Può comunque sospendere il rimborso in caso di motivato sospetto di frode (dell’utilizzatore), ma allora deve darne immediata comunicazione sia alla Banca d’Italia (art. 11), sia necessariamente al cliente, illustrandogli e documentando i motivi del diniego che, solo a quel punto, il cliente sarà in condizione di precisare nella sua successiva denuncia.

Quando il cliente nega di aver autorizzato un’operazione, è infatti l’intermediario che deve provare sia la regolare autenticazione ed esecuzione dell’operazione, sia la colpa grave dell’utilizzatore, vale a dire un comportamento abnorme e non scusabile e non semplicemente una condotta contraria ai presidi minimi normalmente richiesti. È precisato, peraltro, che per l’intermediario non è sufficiente dimostrare che l’operazione è stata compiuta con la regolare attivazione di tutti i previsti presidi di autenticazione forte (compresi Otp e Ots) per dedurne la prova della colpa dell’utente (art. 10). Solo a queste condizioni l’intermediario potrà chiedere all’utente di sopportare tutte le perdite (art. 12.4). Tutto scritto in questi articoli di legge. E se in banca vi chiedono di portare la denuncia, provate a rispondere che non è prevista e che prima, comunque, aspettate di leggere quel che la banca vi comunica.

In attesa di un vademecum per gli utenti (contenente magari specifici “orientamenti” di vigilanza), la circostanza che i consumatori vittime di truffe informatiche non dovrebbero essere singolarmente colpevolizzati, parrebbe trovare indiretta conferma nella constatazione che tutti i presidi informatici sarebbero stati nel frattempo implementati dalle banche per contrastare più efficacemente le nuove modalità di frodi online. E in alcuni casi, anche a causa di vulnerabilità e carenze proprie di sistemi e procedure, ovviamente dalle banche non pubblicizzate.