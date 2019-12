Truffe online, Ing Bank pagherà 30 milioni per chiudere i conti con la giustizia La Procura a marzo 2019 aveva messo sotto inchiesta per riciclaggio la banca online del Conto Arancio. Pochi giorni prima, sempre lo scorso marzo, la Banca d’Italia aveva reso noto gli esiti di un’ispezione compiuta nella branch italiana dell’istituto olandese tra ottobre 2018 e lo scorso 18 gennaio di Angelo Mincuzzi

Ing Bank pagherà 30 milioni di euro per chiudere la vicenda giudiziaria sulle truffe online commesse tra il 2014 e il 2019, aperta dalla procura di Milano lo scorso marzo. La Procura aveva messo sotto inchiesta per riciclaggio la banca online del Conto Arancio. Pochi giorni prima, sempre lo scorso marzo, la Banca d’Italia aveva reso noto gli esiti di un’ispezione compiuta nella branch italiana dell’istituto olandese tra ottobre 2018 e lo scorso 18 gennaio.

Il divieto di Bankitalia

Al termine dei controlli, Bankitalia aveva deciso di vietare a Ing Italia di aprire nuovi conti online. Gli ispettori avevano infatti identificato delle falle nei sistemi antiriciclaggio della banca. Il blocco dell'operatività sui nuovi clienti è ancora attivo.

I 30 milioni del patteggiamento sono stati già versati sul conto del Fondo unico di giustizia: 29 milioni rappresentano la confisca dei proventi del reato e un milione è l’entità della sanzione. Le operazioni sospette oggetto dell’inchiesta erano 355.

L’ispezione della Banca d’Italia era partita in seguito all’inchiesta della Procura di Milano avviata già alcuni mesi fa dai sostituti procuratori Francesco Ciardi e Gaetano Ruta con il coordinamento del procuratore aggiunto Fabio De Pasquale. All’indagine avevano partecipato anche gli uomini del Nucleo di Bankitalia per la consulenza all'autorità giudiziaria.

Le indagini erano scaturite dall’arrivo in Procura di una serie di Ordini di indagine europei provenienti da numerosi paesi europei. I magistrati esteri segnalavano ai colleghi di Milano di aver aperto indagini su una serie di truffe online attuate ai danni di cittadini dei loro paesi. Le truffe avvenivano servendosi di conti online aperti presso la Ing Italia, soprattutto nella sede di via Arbe a Milano. Le richieste di assistenza giudiziaria arrivavano soprattutto da Germania e Austria, con importi piccoli che in qualche caso raggiungevano gli 800-1.000 euro.

Le falle scoperte dai magistrati

I magistrati hanno scoperto una serie di falle nella banca, come la possibilità di ritirare fino a 20mila euro al giorno senza controlli. La politica della banca era quella di accettare il rischio che venissero commessi reati, come appropriazioni indebite.

Le truffe avvenivano mettendo in vendita su piattaforme del tutto ignare – come Amazon o Airbnb – prodotti o servizi. I truffatori chiedevano però alle loro prede di non pagare l'acquisto servendosi dei sistemi di pagamento delle stesse piattaforme ma di accreditare gli importi su conti correnti online aperti presso la Ing in Italia. I conti correnti non venivano chiusi ma venivano svuotati dai truffatori.