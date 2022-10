Truffe online: sequestrati i conti di Soldo Financial International per ostacolo alla vigilanza

I casi sono diversi: un soggetto truffato ha denunciato di aver trattato la vendita on line di un'autovettura e di aver corrisposto a una concessionaria – rivelatasi poi inesistente – la somma di 15.400 euro, senza poi essere riuscito a ritirare l'auto in quanto il sedicente venditore non è risultato più rintracciabile. In un altro caso, un cittadino truffato avrebbe pagato 150 euro per l'acquisto di un misuratore glicemico visionato su internet, senza averlo mai ricevuto. Un'ulteriore truffa è stata denunciata da una donna che, indotta dalla richiesta telefonica di un sedicente impiegato di banca che le paventava il rischio di perdere i propri risparmi, ha effettuato un bonifico di 14.000 euro su uno dei conti correnti ricorrenti. Ancora, il titolare di una società tedesca ha denunciato di aver acquistato pannelli fotovoltaici pagando a un'impresa italiana, a seguito delle indagini rivelatasi inesistente, la somma di 71.200 euro senza ricevere la merce pattuita.Allo stato, sono state ricostruite ulteriori sessanta denunce per truffe inerenti a decine di acquisti di autovetture, smartphone, tablet, videogiochi ed elettrodomestici. Talvolta un solo cliente della Soldo avrebbe reiteratamente commesso più frodi.

I conti della Soldo

I pagamenti effettuati dalle persone truffate sono confluiti, in prima battuta, sui conti correnti “contenitori” intestati alla Soldo accesi sulla filiale di Parma di un istituto di credito, e poi, tramite procedura da parte della medesima società, convertiti in moneta elettronica e accreditati sui portafogli (wallet - identificati mediante specifico codice noto alla sola Soldo e non anche all'istituto bancario) dei beneficiari truffatori che li hanno prontamente monetizzati.

Le preliminari indagini svolte non hanno consentito di identificare gli autori delle truffe commesse avvalendosi dei conti correnti intestati alla Soldo, le cui modalità di funzionamento hanno di fatto garantito l'assoluto anonimato ai propri clienti grazie all’utilizzo di dati falsi o di nominativi la cui identità era stata sottratta dai truffatori, della mancanza di documenti d’identità, dell’indicazione di indirizzi fasulli e di utenze telefoniche intestate a soggetti extracomunitari.