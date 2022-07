Truffe telefoniche, quasi 100 milioni di ricavi illeciti per i manager infedeli di WindTre

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Quasi 100 milioni ricavati illecitamente dalle truffe telefoniche. Questa la tesi della procura di Milano, che ha appena chiuso l’indagine, durata due anni, a carico di ben 33 professionisti, esperti informatici ma soprattutto manager infedeli della WindTre, compagnia che tuttavia non risulta indagata (l’indagine è stata comunque estesa anche alla Vodafone e alla Tim).

La responsabilità sarebbe dunque solo dei professionisti, alcuni dei quali considerati dei maghi dell’informatica, capaci di realizzare meccanismi in cui l’utente si ritrovava a pagare 5 euro a settimana per servizi mai richiesti, come l’oroscopo, giochi, suonerie. Oppure abbonamenti a siti di gossip o video.

Loading...

Secondo la ricostruzione, bastava visitare una pagina web, talvolta con l’inganno di fraudolenti banner pubblicitari e, senza fare nessun click, ci si ritrovava istantaneamente ad essere abbonati a un servizio che prevedeva l’addebito automatico sul conto telefonico ogni settimana o mese in cambio dell’accesso a contenuti come notizie, gossip o video. Oppure era sufficiente attivare i Servizi a Valore aggiunto, ovvero Vas ( di cui sono state individuate 26 società fornitrici) attraverso schede sim usate tra macchine per lo scambio di dati (per esempio per la gestione della caldaia o ascensore).

Le persone a cui sono stati prelevati soldi in questo modo sono migliaia, molti dei quali rimasti inconsapevoli a lungo.

L’indagine è stata realizzata dal pm Francesco Cajani e dall’aggiunto Eugenio Fusco, col supporto di Polizia Postale, nucleo speciale tutela privacy e frodi telematiche e nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf.