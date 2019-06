Trump: «150 morti? Troppi. Così ho annullato l’ordine di attacco all’Iran»

L’agenzia Reuters, citando fonti iraniane, riferisce di un messaggio inviato venerdì da Trump: pur minacciando un attacco imminente, il presidente americano si dice contrario alla guerra, e propone colloqui su diversi fronti. «Ci ha dato pochissimo tempo per rispondere», dicono le fonti, spiegando di aver mandato a dire che la risposta spetta solo alla Guida Suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei. «Che è contrario a ogni negoziato. Ma che avrebbe ricevuto il messaggio».

Un secondo aereo?

Washington e Teheran continuano a scambiarsi accuse e versioni contrastanti di quanto avvenuto il 20 giugno: il drone, insistono gli iraniani, aveva violato il loro spazio aereo. Inoltre, secondo il generale Amir Ali Hajizadeh, responsabile della divisione Aeronautica delle Guardie Rivoluzionarie, accanto al drone (un RQ-4A Global Hawk della Marina americana che volava a 18.300 metri di altezza, costo 130 milioni di dollari) si trovava anche un aereo-spia americano. Con 35 uomini a bordo: gli iraniani avrebbero deciso di non metterlo nel mirino, dice il generale, «malgrado fosse un nostro diritto farlo».

A questo riguardo, il Comando centrale Usa non ha ancora fatto commenti. All’ambasciatore svizzero a Teheran, che rappresenta gli interessi degli Stati Uniti nel Paese, le autorità iraniane hanno consegnato una lettera di protesta mentre da Riad Brian Hook, inviato speciale degli Usa per l’Iran, ha dichiarato che «la nostra diplomazia non dà all’Iran il diritto di rispondere con la forza militare: l’Iran deve rispondere a diplomazia con diplomazia».

L’imbarazzo dell’Europa

Un richiamo a entrambe le parti a fare un passo indietro, e a cercare una soluzione politica viene anche dal Consiglio dei leader europei, riuniti a Bruxelles. La crisi iraniana e le tensioni con gli Stati Uniti hanno gettato l’Europa in una posizione estremamente delicata, perché firmataria degli accordi sul nucleare raggiunti con Teheran nel 2015: ora che gli Stati Uniti li hanno rinnegati, l’Europa è rimasta la sola a tenerli in vita. Ma ora gli iraniani minacciano di violarli, se i Paesi europei non saranno in grado di proteggere la loro economia dalle nuove sanzioni americane che prendono di mira l’export di petrolio e si propongono di isolare Teheran dal sistema finanziario globale.

Per cercare di salvare l’accordo - che in cambio di un allentamento delle sanzioni impegna l’Iran a ridimensionare il proprio programma nucleare circoscrivendolo all’ambito civile - i Paesi firmatari rimanenti (Francia, Germania, Gran Bretagna, Cina e Russia) si incontreranno con funzionari iraniani a Vienna il 28 giugno prossimo. Trump sostiene che i termini dell’accordo non sono abbastanza rigidi.