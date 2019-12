Trump, abuso di potere e ostruzionismo: «Merita l’impeachment»

3' di lettura

La Commissione intelligence della Camera ha presentato un rapporto di 300 pagine al termine di oltre due mesi di indagini e di interrogatori sull’Ucrainagate, le pressioni del presidente americano su Kiev per indagare il suo rivale alla corsa della Casa Bianca John Biden e il figlio Hunter.

Le accuse

Trump secondo il rapporto Schiff, dal nome del presidente della commissione intelligence, il deputato californiano Adam Schiff, merita la procedura di impeachment per aver «ostruito la giustizia» e «abusato del suo potere» sollecitando «l’interferenza di un governo straniero, quello

dell'Ucraina, per trarre vantaggio nella sua rielezione», mettendo così «i suoi interessi politici e personali al di sopra di quelli degli Stati Uniti» e «minando la sicurezza nazionale» con ordini «senza precedenti».

Trecento pagine

La campagna di Trump ha coinvolto i vertici dell’amministrazione, a partire dal vice presidente Mike Pence, il segretario di Stato Mike Pompeo e il capo dello staff presidenziale Rick Mulvaney, gli uomini più vicini al presidente tycoon. Il rapporto di 300 pagine è la base sulla quale i democratici nelle prossime settimane costruiranno l’impalcatura per arrivare a votare, per la terza volta nella storia americana, la procedura di impeachment contro un presidente.

«E’ una bufala»

Trump, al termine di una giornata di fuoco a Londra, per celebrare i 70 anni della Nato, con dichiarazioni, una dietro l’altra, che hanno messo a tappeto i mercati finanziari («Meglio nessun accordo che un cattivo accordo con la Cina»), i rapporti bilaterali con la Francia in seguito a un incontro con il presidente Macron che sembrava più un duello, ha commentato il rapporto Schiff, un rapporto peraltro atteso, come le sue conclusioni: «E' una bufala, penso che ciò che i democratici hanno messo in scena sia molto antipatriottico», denuncia Trump, attaccando come «pazzo e malato» il presidente della commissione intelligence Adam Schiff, che finora ha condotto le udienze.

L’iter va avanti

Il rapporto è diviso in due parti. Una dedicata all’Ucrainagate, la seconda invece all’ostruzionismo del Congresso. Il documento verrà ora trasmesso alla Commissione giustizia della Camera, incaricata di redigere gli articoli per la messa in stato d'accusa. Prima udienza mercoledì, con l'audizione di costituzionalisti che aiuteranno i deputati a capire le basi storiche e giuridiche per l'impeachment.