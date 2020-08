Trump accetta la nomination: Biden distruggerà l’America

“L'America non è una terra dell'oscurità ma è la torcia che illumina il mondo”, ha detto Trump. “Queste - ha spiegato - sono le elezioni più importanti nella storia del nostro Paese: ci sono due visioni, due filosofie, dovete decidere tra il sogno americano e l'agenda socialista”. “Il vostro voto - ha insistito - deciderà se proteggiamo le leggi o se diamo carta bianca agli anarchici violenti, agli agitatori, ai criminali che minacciano i nostri cittadini”.

Gli Stati Uniti guidano la classifica mondiale per morti e casi accertati di coronavirus ma da Trump non è arrivata nessuna autocritica. Secondo lui i dati sull'andamento del covid nel suo paese sono migliorati: l'America sta facendo meglio rispetto all'Europa.

Trump è stato criticato dai democratici per la scelta del luogo, la Casa Bianca, la casa di tutti gli americani, per effettuare una manifestazione di partito, in palese violazione dell'Hatch Act, una legge che vieta l'utilizzo dei palazzi del governo per le attività politiche dei funzionari pubblici. Trump si è vantato della scelta con dei toni da leader autoritario: “Noi intanto siamo qui dentro alla Casa Bianca e loro sono fuori”, ha detto.

La quattro giorni di convention è stata un reality show di Trump e del trumpismo studiato alla perfezione dai suoi producer televisivi per colpire la pancia dell'America. Lo zoccolo duro dei tanti americani che sostengono il più improbabile presidente della storia americana, “un outsider” alla Casa Bianca, come lui stesso amare ripetere. Che forse proprio per questo, per le sue tante contraddizioni piace. Piace al 60% degli americani che non ha un passaporto in corso di validità. Quell'America profonda per cui il mondo finisce poco oltre la propria contea, mai uscita dai confini patri. Piace soprattutto ai bianchi Trump, spaventati dal crescente multiculturalismo della società americana, dalle proteste dei movimenti Black Lives Matter e Defund The Police, e da una prospettiva demografica che li ridurrà a minoranza entro il 2040.

Nel discorso di accettazione della nomination repubblicana Trump ha cercato di modificare la percezione sulla gestione dell'emergenza sanitaria e di dare un'immagine diversa della sua leadership, dipingendo se stesso come il migliore commander in chief per traghettare la prima potenza mondiale verso la ripresa economica.