L’Etf MAGA vicino ai repubblicani in ritardo come Trump nei sondaggi Che sia di cattivo auspicio per una riconferma del presidente? Non proprio, secondo gli analisti, il fondo è andato male perché non comprende i titoli delle big tech della Silicon Valley dal nostro corrispondente Riccardo Barlaam

NEW YORK - A meno di tre settimane dalle elezioni presidenziali Donald Trump è in ritardo nei sondaggi su Joe Biden. Lo stesso curiosamente accade all’Etf con il ticker MAGA, ovvero Make America Great Again: l’acronimo che riprende lo slogan della campagna del tycoon lanciato da Point Bridge Capital. Un fondo di investimento il cui rendimento è crollato rispetto alla media di mercato.

L’Exchange traded fund MAGA è costruito su un paniere di azioni di società quotate vicine ai repubblicani...