Trump: ai miei comizi senza mascherina. Ma il suo staff chiede la manleva ai partecipanti Il presidente riprenderà i rally mercoledì 19 giugno da Tusla, in Oklahoma, città simbolo delle violenze razziali e dei suprematisti bianchi di Riccardo Barlaam

(REUTERS)

Il presidente riprenderà i rally mercoledì 19 giugno da Tusla, in Oklahoma, città simbolo delle violenze razziali e dei suprematisti bianchi

5' di lettura

Nel giorno in cui gli Stati Uniti hanno superato i due milioni di casi accertati di coronavirus, il presidente Donald Trump ha annunciato l’intenzione di riprendere i rally elettorali nelle arene, senza mascherine e senza distanziamento sociale. Seguendo quelli che sono gli indirizzi dei gruppi di estrema destra e dei complottisti più vari a proposito del Covid-19, per cui il virus sarebbe stato creato ad arte dai cinesi per minacciare gli Stati Uniti e la mascherina non serve - le misure di mitigazione al momento sono l’unico modo secondo tutti gli scienziati per limitare la diffusione: seguendo questa interpretazione, il lockdown sarebbe una limitazione della libertà individuale garantita dalla Costituzione, sacra negli Stati Uniti, così come il diritto a detenere armi in casa, anche se il tempo del Far West e della guerra civile è passato da due secoli.

L’aumento dei casi in 20 stati

La diffusione del coronavirus non si ferma davanti alla retorica elettorale del tycoon. La situazione è migliorata a New York e Los Angeles e nelle principali città più colpite che hanno attuato le misure di contenimento, ma focolai continuano a manifestarsi negli Stati del Sud, nel Midwest, in Alaska: stati periferici finora meno interessati dalla pandemia, quelli a maggioranza repubblicana, dove sono concentrati i “negazionisti” a oltranza del “virus cinese”. In 20 stati continuano i contagi continuano ad aumentare. In Texas i casi di coronavirus sono aumentati del 2,3% a 81.583 casi, sorpassando la media degli ultimi sette giorni del 2,2% secondo i dati del Dipartimento federale alla Salute. Le morti sono salite dell’1,9% a 1.920, il maggiore incremento giornaliero in una settimana. Nuovi casi stanno emergendo in altri stati, e fanno aumentare le preoccupazioni degli esperti su una seconda ondata di virus, che secondo alcuni sta iniziando ma è destinata ad aumentare fino all’autunno. Anche l’Arizona ha visto aumentare i contagi.

Houston torna in lockdown

In un clima un po’ surreale il presidente Trump è appena stato in Texas, a Dallas e a Houston, per partecipare a due eventi elettorali. Il messaggio centrale dei suoi incontri con i leader religiosi e con i suoi sostenitori è stato la riapertura degli Stati Uniti, la fine dell’incubo pandemia e dell’emergenza. Ma la propaganda trumpiana è stata in qualche modo disturbata dall’aumento delle infezioni negli ultimi giorni proprio a Houston, congettura che ha portato il sindaco della città a ordinare un nuovo lockdown.

Trump vuole tornare al bagno di folla

Bizzarro. Trump, in discesa libera nei sondaggi, è impaziente e vuole tornare al più presto davanti alle folle oceaniche nei suoi rally elettorali. A parole il presidente invita i suoi sostenitori a recarsi ai comizi senza preoccuparsi troppo di mascherine e distanziamento: non vuole parlare davanti a una platea che appare vuota per il distanziamento sociale, così come non vuole avere davanti un mare di volti coperti da mascherine - lui stesso ha sempre rifiutato di indossarne una - ma insiste nella sua idea di voler proiettare a tutti i costi, anche contro le evidenze, un messaggio positivo al paese di un ritorno alla vita normale e una ripartenza dell’economia, nonostante i consigli dei suoi consulenti scientifici, a partire dal dottor Anthony Fauci, che sostengono che la pandemia non è ancora superata, ed è pronta a ritornare fuori, se non si fa attenzione ai comportamenti individuali e agli assembramenti.

Leggi anche La campagna populista di Trump tra complotti cinesi e negazionismo

Il negazionismo e l’ottimismo a tutti i costi di Trump si scontra con la realtà di una pandemia che non è affatto sconfitta. Così se The Donald invita le folle senza mascherine ai suoi comizi. Dall’altro lato però i responsabili del team elettorale del presidente non vogliono prendersi responsabilità e chiedono a tutti i partecipanti in via preventiva di firmare una dichiarazione in cui rinunciano a ogni tipo di richiesta di danni, nel caso che contraggano la malattia del nuovo coronavirus durante i comizi elettorali.