Trump all’Onu: non accetterò un cattivo accordo con la Cina. Non una parola sul clima La Casa Bianca anticipa le dichiarazione del presidente Usa all’Assemblea Onu: «Quando si indebolisce la sicurezza dei confini si indeboliscono i diritti umani e la dignità umana»

Lo sguardo di Greta all'Onu mentre passa Donald Trump

Gli Stati Uniti vogliono scambi commerciali giusti e reciproci. Lo afferma il presidente americano Donald Trump all’Assemblea Generale dell’Onu, attaccando la Cina che, secondo il presidente, non ha adottato le riforme promesse e fa ricorso a pesanti aiuti di Stato, oltre che rubare l'informazione tecnologica. «Non accetterò un cattivo accordo con la Cina», aggiunge Trump, secondo il quale «il Wto ha bisogno di un cambio drastico». Ma nel suo discorso il presidente non ha fatto alcun riferimento al clima e all'ambiente, temi centrali della 74/ma assemblea generale delle Nazioni Unite.

«Iran cambi atteggiamento o sanzioni più dure»

Il presidente assicura poi che «gli Usa non cercano il conflitto con nessun paese, vogliamo pace e cooperazione ma io non smetterò mai di difendere gli interesse americani». E attacca l’Iran, dicendo che rappresenta «la maggiore minaccia alla sicurezza delle nazioni» con il suo «regime repressivo», tornando ad accusare Teheran degli attacchi del 14 settembre scorso contro infrastrutture petrolifere saudite e minacciando «sanzioni ancora più stringenti» se il paese non camberà atteggiamento.

«Cina protegga libertà di Hong Kong»

Trump fa sapere poi di star «monitorando» la situazione a Hong Kong: «Il mondo si aspetta che Pechino onori il trattato su Hong Kong», dice all’Assemblea, durante la quale ha invitato Pechino a proteggere il modo di vita democratico e la libertà di Hong Kong».

«Riformare Wto»

Dal Palazzo di Vetro di New York, Donald Trump è tornato a chiedere una riforma del commercio internazionale e «cambiamenti drastici» dell'Organizzazione mondiale del commercio. Nel suo discorso all'Assemblea Generale dell'Onu, il 45esimo presidente Usa ha detto che «il nostro obiettivo è semplice: un commercio equo e reciproco». Dicendo di avere lavorato a stretto contatto con Canada e Messico per sostituire il vecchio Nafta, Trump ha anticipato che vedrà il leader giapponese per lavorare su un nuovo accordo commerciale e che continuerà a lavorare per siglarne uno con il Regno Unito. Quanto alla Cina «si è rifiutata di adottare le riforme promesse» con il suo ingresso nel Wto. Trump l'ha accusata di manipolare la sua valuta, di dare sussidi ingiusti alle sue aziende, di riversare sul mercato americano prodotti a basso costo, di furti di segreti commerciali e proprietà intellettuale «su larga scala». Secondo Trump, gli Usa hanno visto chiudere 60mila aziende con l'ingresso della Cina nel Wto. «Non dovrebbe essergli permesso di presentarsi come una economia in via di sviluppo per avvantaggiarsi del sistema a spese di altri».

«Basta Paesi in cattiva fede su commercio, futuro appartiene a patrioti»

«Quando si indebolisce la sicurezza dei confini si indeboliscono i diritti umani e la dignità umana», afferma il Trump parlando all’Assemblea. Davanti alla quale sottolinea poi come «per decenni il sistema del commercio internazionale è stato sfruttato da Paesi che agiscono in cattiva fede» e fa sapere che «al centro della nostra visione c’è un’ambiziosa campagna per riformare questo sistema». «Il futuro non appartiene ai globalisti, il futuro appartiene ai patrioti», afferma poi Trump.