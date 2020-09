Trump agli americani: «Votate due volte». Ma è illegale In North Carolina il presidente suggerisce di votare due volte per provare la sua tesi, ovvero che il sistema elettorale è fraudolento

Usa 2020, Biden: il presidente Trump semina caos, non ordine

In North Carolina il presidente suggerisce di votare due volte per provare la sua tesi, ovvero che il sistema elettorale è fraudolento

1' di lettura

Mancano meno di nove settimane alle elezioni presidenziali del 3 novembre e il presidente Trump, in difficoltà nei sondaggi, insiste sulla sicurezza e regolarità del voto. In North Carolina, tappa del tour elettorale, Trump ha suggerito agli elettori di fare una sorta di stress test del sistema di voto. Come? Votando due volte, una volta via mail e una volta di persona. Lo riportano tutti i maggiori quotidiani anglosassoni, New York Times, Washington Post, Guardian. Il doppio voto è proprio quello che denuncia Trump, la frode contro cui, dice, lui combatte.



Trump ne ha parlato durante un incontro con i giornalisti, occasione in cui gli è stato chiesto della sua fiducia nel sistema statale del North Carolina che prevede appunto il voto postale Voto postale che ci si aspetta sarà utilizzato in modo molto più massiccio in questa tornata elettorale a causa della pandemia da Covid19.



Per mettere in dubbio la validità del sistema elettorale, Trump ha suggerito il giorno dell’Election Day, prima di spedire il proprio voto via email e poi di andare di persona a votare. “Se questo sistema è buono come dicono che sia, non sarà possibile votare due volte” è la sfida di Trump.

Ma - questo è lo scandalo - Trump suggerisce agli elettori di fare qualcosa di illecito ma in queste settimane si assiste a questa dinamica: più gli americani dichirano che voteranno per posta più Trump denuncia il diffondersi della frode nel sistema elettorale.