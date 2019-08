Caso Groenlandia, Trump annulla visita in Danimarca: «Non si trattano così gli Usa» L’ annuncio del presidente Usa ha causato stupore in Danimarca, dove anche la regina, oltre che la stessa premier Mette Frederiksen, ha espresso la sua «sorpresa»

Trump vuole la Groenlandia, la Danimarca: non è in vendita

2' di lettura

La Danimarca respinge al mittente le offerte di acquisto della Groenlandia da parte di Donald Trump e, per tutta risposta, il presidente degli Stati Uniti annulla la visita di Stato nel Paese scandinavo (prevista il 2-3 settembre) e l’incontro programmato con il primo ministro danese. Un annuncio che ha causato stupore in Danimarca, dove anche la regina, oltre che la stessa premier Mette Frederiksen, ha espresso la sua «sorpresa», mentre il primo ministro si è detta «delusa» .

«La Danimarca è un paese molto speciale con persone incredibili ma dal momento che, nei sui commenti, il primo ministro Mette Frederiksen ha chiarito che non c'è alcun interesse a discutere l'acquisto della Groenlandia, rimanderò il nostro incontro previsto tra due settimane in un'altro momento», ha twittato Trump. «Il primo ministro ci ha consentito di risparmiare una grande quantità di denaro e sforzi sia da parte degli Usa che per la Danimarca, essendo così diretto. La ringrazio per questo e non vedo l’ora di riprogrammare in futuro!», ha aggiunto Trump.

ANALISI / Perché la Groenlandia fa gola a Trump (e non solo)

Poi, però, nel corso della giornata, Trump ha cambiato tono, affermando che «non si parla agli Stati Uniti in questo modo»: i commenti della premier danese sulla Groenlandia e la cancellazione della visita sono stati «cattivi e gravi». Aver definito assurdo l’interesse degli Stati Uniti all’acquisizione, come ha fatto la premier danese, «non è stato un modo carino di dire una cosa», ha proseguito il presidente americano.

A Copenaghen, la casa reale, da cui era partito l’invito a Trump, ha espresso la sua «sorpresa» in un commento scritto inviato alla televisione pubblica DR. Tutta la classe politica si è detta stupefatta. «La realtà trascende la finzione... quest'uomo è imprevedibile», ha twittato Martin Ostergaard, leader della sinistra radicale e membro della maggioranza parlamentare.