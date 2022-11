Trump annuncia tra le polemiche la sua ricandidatura alla Casa Bianca nel 2024

Ascolta la versione audio dell'articolo

Donald Trump fa di nuovo “storia”. Ha annunciato la propria ricandidatura alla Presidenza americana, per la nomination del partito repubblicano, dal suo quartier generale a Mar-a-Lago in Florida. Il record questa volta? Nessuno finora era mai sceso in campo nei panni di candidato alla Casa Bianca tanto presto, due anni interi prima dell'appuntamento con le urne.



Quel che non è nuovo sono i toni, i temi e gli slogan. Ha ripreso e rilanciato l'immagine, senza la sua leadership, di una carneficina americana, di strade “intrise di sangue” e devastate dal crimine. Di confini “aperti” dai quali arriva una invasione di immigrati illegali, “dieci milioni” ha detto più che triplicando i numeri ufficiali, portando droga e violenza. Ha invocato crociate politiche e culturali contro la sinistra “radicale e lunatica” che sarebbe al potere con Joe Biden.

Fiume di promesse

“La riscossa comincia adesso - ha dichiarato - per fare di nuovo grande e gloriosa l'America, annuncio la mia candidatura per la presidenza degli Stati Uniti”. Ancora: “Con una vittoria, costruiremo nuovamente la più grande economia di tutti i tempi e lo faremo in fretta”.Trump, in un discorso durato un'ora, ha poi invocato un torrente di promesse piccole e grandi, la pena capitale per tutti i reati di droga, l'eliminazione del problema dei senza tetto e di “issare la nostra bellissima bandiera su Marte”. Nel definirsi perseguitato dalla magistratura, ha stimato che suo figlio Eric ha ricevuto più mandati di comparizione di Al Capone.

Per il Presidente che lo ha battuto, Joe Biden, ha riservato dure condanne: “Tutti vedono che pessimo lavoro ha fatto”. Un attacco particolare lo ha riservato per i costi dell'energia. L'amministrazione Biden avrebbe “dichiarato guerra all'energia americana”, ha detto riferendosi ai carburanti fossili, e “intenzionalmente rinunciato alla nostra indipendenza energetica”. Ha denunciato le politiche ambientali e per le fonti rinnovabili come “la distruzione del Paese”, parlando di un Green New Deal nonostante questo non sia mai divenuto legge.

Repubblicani spaccati

L'annuncio di Trump ha tuttavia generato rapidamente dure risposte. L'account su Twitter di Biden ha pubblicato un video dell'assalto al Congresso del 6 gennaio 2021 con lo slogan “Trump ha fallito l'America”. Polemiche sono esplose anche tra i Repubblicani, scottati da deludenti risultati nelle elezioni di Midterm attribuiti dai più proprio all'influenza estremista che Trump ha ancora sulla base e tra i candidati del partito. L'ex vicepresidente di Trump, Mike Pence, in una intervista ha detto di essere convinto che nel 2024 i Repubblicani avranno “migliori scelte” che non l'ex Presidente. Il leader al Senato Mitch McConnell ha denunciato le sconfitte elettorali come direttamente legate al fatto che Trump spaventa elettori dipendenti e moderati. Sottovalutare la presa dell’ex Presidente sul partito è tuttavia considerato un rischio non da poco.