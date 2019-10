Trump annuncia sanzioni contro la Turchia ma la guerra in Siria si allarga Imporrà dazi raddoppiati al 50% sull'acciaio importato dal Paese, riportandoli al livello precedente ad una riduzione avvenuta a maggio di Marco Valsania

4' di lettura

New York - Un ordine esecutivo che autorizza sanzioni americane contro la Turchia, in risposta alla violenta offensiva di Ankara nel nord della Siria che sta seminando distruzione e morte tra i curdi e che rischia di rilanciare le forze di Isis, rafforzare a Damasco il regime di Bashar al-Assad e accrescere l'influenza di Mosca e Teheran nella regione. Donald Trump ha deciso di prendere di mira attuali e ex dirigenti del governo turco e “ogni individuo che contribuisca alle azioni destabilizzanti della Turchia nel Nordest della Siria”.

Imporrà dazi raddoppiati al 50% sull'acciaio importato dal Paese, riportandoli al livello precedente ad una riduzione avvenuta a maggio. E ha decretato lo stop a negoziati verso un accordo commerciale bilaterale da cento miliardi di dollari.



L'ordine consentirà anche una escalation delle sanzioni, contro “chi sia coinvolto in serie violazioni dei diritti umani, nell'ostruzione di cessate il fuoco, nell'impedire il rientro a sfollati, nel forzato rimpatrio di rifugiati o nel minacciare la pace, la sicurezza e la stabilità in Siria”. Le ulteriori misure potrebbero prendere la forma di “provvedimenti finanziari, sequestro di proprietà e divieto all'ingresso negli Stati Uniti”.



La Casa Bianca intima alla Turchia che “non deve mettere a repentaglio” i successi ottenuti nella regione contro il Califfato di Isis, i terroristi islamici. E le chiede di avere quale “priorità proteggere i civili, soprattutto le vulnerabili minoranze etniche e religiose nel Nordest della Siria”. Trump asserisce di esser stato “chiaro con Erdogan”, il leader turco: “L'azione della Turchia sta facendo precipitare una crisi umanitaria e crea le condizioni per possibili crimini di guerra”. Il Presidente statunitense conclude poi con una minaccia: “Sono del tutto pronto a distruggere rapidamente l'economia turca se i leader del Paese continueranno su questo cammino pericoloso e distruttivo”.



Sanzioni, appelli e minacce dovranno pero' dimostrare la loro efficacia: la Casa Bianca non ha menzionato embarghi a forniture belliche - e la situazione militare appare delicata con Ankara, membro della Nato che ospita armi nucleari presso basi Usa in Turchia nei fatti a rischio di diventare ostaggio di Erdogan. Il governo turco ha inoltre finora fatto sapere che eventuali sanzioni, americane e europee, non fermeranno la sua offensiva.