Trump attacca ancora la Fed: «Non sa quello che sta facendo» Il presidente paragona la banca centrale a “un bambino testardo che resta fermo sulle sue posizioni e non taglia i tassi”. Il precedente pericoloso di Nixon dal nostro corrispondente Riccardo Barlaam

Usa, Trump lancia la sua ricandidatura: "Nessuno grande come me"

3' di lettura

NEW YORK - Donald Trump continua la ridda di attacchi contro la Fed e il governatore Jerome Powell per il taglio dei tassi. Le critiche vanno avanti da un anno. In una serie di tweet al vetriolo Trump è ritornato sull'ultimo meeting della banca centrale, nel quale è stato deciso di mantenere invariato il costo del denaro, con in tassi monetari fermi tra il 2,25 e il 2,5%, lasciando le porte aperte a un futuro taglio dei tassi.

Trump avrebbe voluto subito un taglio. Per questo su Twitter è tornato ad attaccare la Fed che «non sa quello che sta facendo». Ha paragonato la banca centrale a «un bambino testardo che resta fermo sulle sue posizioni» mentre gli Stati Uniti avrebbero bisogno di «tagli dei tassi di interesse e di un allentamento monetario per bilanciare quello che altri paesi stanno facendo contro di noi».

Il presidente sostiene che senza le quattro strette decise da Jay Powell nel 2018 «l'indice Dow Jones avrebbe guadagnato migliaia di punti e il Pil americano sarebbe cresciuto tra il 4% e il 5 per cento».

Nonostante la Fed «siamo in corsa per il miglior mese di giugno della storia americana». «I mercati azionari - ripete in questi giorni come un ritornello - sono ai massimi da 50 anni. Il Dow Jones sta andando verso i massimi da 80 anni. Stiamo facendo bene con i dazi. Miliardi e miliardi di dollari arrivano dalla Cina per le tariffe. Presto lo faremo anche con altri» riferendosi ai futuri negoziati commerciali con Giappone e Unione europea.

In un tweet il 18 giugno, Trump aveva criticato anche il presidente della Banca centrale europea Mario Draghi reo, a suo dire, di avere deciso più politiche di stimolo per l'area euro di quanto avrebbe dovuto, causando una svalutazione monetaria dell'euro sul dollaro. Le stesse accuse vengono rivolte alla Cina.