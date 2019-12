Trump batte tutti i presidenti americani a Wall Street

La crescita non è ai massimi

Tuttavia non è vero che la crescita economica con Trump è ai massimi di sempre. Secondo un report realizzato dalla Fed di Philadelphia su un panel di 37 economisti, l'outlook della crescita economica americana per i prossimi quattro trimestri appare «più debole» di quanto non lo fosse tre mesi fa. Indicatori della Fed di Atlanta e di New York ipotizzano per il quarto trimestre 2019 una crescita a +0,3% e +0,4%. Per l'intero anno le proiezioni indicano finora una percentuale di crescita del Prodotto interno lordo del 2,3%. Molto meno, ad esempio, del 5,5% del Pil registrato nel secondo trimestre 2014 durante la presidenza Obama. Diverse volte inoltre negli anni '50 e '60 del boom economico il Pil americano era salito ancora di più.

I consumi sono il motore

La crescita americana è sostenuta dai forti consumi che rappresentano il 70% dell'economia e mostrano una resistenza superiore alle attese, favoriti quest'anno dalla bassa disoccupazione e dai miglioramenti salariali. I salari continuano ad aumentare con la presidenza Trump, un trend che era cominciato con Obama archiviata la crisi subprime: in termini reali, tolta l'inflazione, i salari medi orari dall'agosto 2018 all'agosto 2019 sono aumentati dell'1,5% dai dati ufficiali.

Disoccupazione ai minimi

La disoccupazione è ai livelli minimi da 50 anni: ad agosto era al 3,7%, lo stesso livello registrato dall'economia americana nel settembre 1969. Dall'agosto del 2016 ad agosto 2019 gli occupati sono aumentati di oltre sei milioni. Ed è vero che sono cresciuti a livello record i posti di lavoro tra le minoranze, gli afro-americani, gli ispano-americani e gli americani di origine asiatica.

L'eredità del deficit federale

Un'eredità pesante dell'attuale amministrazione è quella del deficit federale cresciuto in maniera rapida negli ultimi anni, ai massimi di sempre: l'Ufficio del budget della Casa Bianca prevede che nel 2019 il deficit di bilancio supererà per la prima volta il tetto dei mille miliardi di dollari. Nel 2016, ultimo anno di Obama, il rapporto tra deficit-Pil era al 2,6%, nel 2018 con la riforma delle tasse di Trump, l'aumento della spesa per la difesa e il rapporto deficit-Pil è arrivato al 3,7%. A fine 2019 questa percentuale salirà ancora.

