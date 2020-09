Trump-Biden, insulti e rissa continua. Il primo dibattito tv degenera nel caos I candidati si sono attaccati per novanta caotici minuti: «Tutti sanno che sei un bugiardo e un clown». «Marionetta in mano alla sinistra radicale» dal nostro corrispondente Riccardo Barlaam

Usa2020, Trump vs Biden: caos e insulti nel primo duello tv

I candidati si sono attaccati per novanta caotici minuti: «Tutti sanno che sei un bugiardo e un clown». «Marionetta in mano alla sinistra radicale»

8' di lettura

NEW YORK - Donald Trump, 74 anni, e il rivale democratico Joe Biden, 77 anni, se le sono date di santa ragione nel primo dei tre dibattiti presidenziali martedì sera alla Case Western Reserve University di Cleveland, in Ohio, nel Midwest uno degli stati in bilico. I due candidati si sono attaccati per novanta caotici minuti, anche con epiteti poco onorevoli: «Tutti sanno che sei un bugiardo e un clown. Sei stato il peggiore presidente della storia», ha detto Biden. «Sei una marionetta in mano alla sinistra radicale. Non c’è niente di intelligente in te, Joe» ha ribattuto Trump.

Il moderatore Chris Wallace della rete vicina al presidente Fox News, ma non particolarmente gradito al tycoon per le sue domande precise e dirette, non è riuscito a condurre il dibattito, interrotto continuamente, anche lui come Biden, da uno strabordante Trump. Tanto che all'ennesima entrata a gamba tesa Biden ha alzato le mani: «Perché non stai zitto un momento?».

Trump si è vantato, come sempre, dei primati della sua presidenza, dell'economia e della gestione del Covid 19, che senza di lui, ha detto, avrebbe fatto ancora più morti. «Se non avessi chiuso i confini alla peste cinese adesso avremmo due milioni di morti». Biden la pensa diversamente: «Sei il presidente che ha lavorato di meno. La gente moriva e tu andavi a giocare a golf. Non sei riuscito a fare un piano contro il coronavirus».

Il risultato per il rivale democratico sono i sette milioni di malati, gli oltre duecentomila morti e i milioni di persone che hanno perso il lavoro: «Una volta a proposito della pandemia Trump ha detto “it is what it is”», è quello che è. E poi l’affondo: «Il coronavirus è quello che è perché tu sei quello che sei».

Sostanziale pareggio

Trump è sembrato più a suo agio davanti alle telecamere. Biden, quando è riuscito ad argomentare, è stato convincente. Come quando ha parlato del suo piano economico sul clima o degli afroamericani. Anche se è apparso decisamente più debole nei toni e nella comunicazione. Alla fine però il candidato democratico, che è avanti nei sondaggi nazionali su Trump, con un distacco più contenuto negli stati in bilico, ha colpito nel segno quando ha lanciato il suo appello al voto agli americani: «Se non volete ascoltare bugie per altri quattro anni. Andate a votare».