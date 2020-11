Trump-Biden, sfida all’ultimo voto per gli indecisi. La Casa Bianca censura Fauci L’anziano virologo censurato per i suoi appelli a non sottovalutare la pandemia con i nuovi casi saliti a quasi 100mila in un giorno. Record di affluenza dal nostro corrispondente Riccardo Barlaam

Trump shock: "I medici gonfiano i numeri dei morti"

NEW YORK - La Casa Bianca censura Anthony Fauci. Dopo le parole dell’anziano virologo che in un’intervista al Washington Post è tornato sul concetto che ripete da giorni: «Il coronavirus con l’inverno e con il freddo porterà ancora tanto dolore negli Stati Uniti».

«Fauci ha infranto tutte le norme con i suoi commenti, è inaccettabile. Come componente della task force contro il coronavirus, ha l'obbligo di esprimere le proprie preoccupazioni nelle sedi appropriate ma non lo ha fatto, preferendo criticare il presidente Trump con i media», ha scritto in una nota uno dei portavoce della Casa Bianca Judd Deer. L'anziano professore dice che il vaccino non sarà disponibile prima della fine di gennaio e raccomanda a tutti di usare la mascherina per evitare un bagno di sangue che arriverà con la terza ondata, già ripartita.

Le tensioni fra Trump e Fauci

Trump il mese scorso ha nominato come primo consulente della Casa Bianca sul coronavirus Scott Atlas, un radiologo esperto di risonanza magnetica che non ha alcuna competenza sulle malattie infettive, commentatore di Fox News e in linea con le tesi negazioniste. Trump da mesi critica Fauci per le sue posizioni rigorose e scientifiche sulla pandemia spesso in contrasto con le sue tesi discutibili e contraddittorie. In un comizio recente lo ha definito un democratico, in tono dispregiativo.

Ha aggiunto che ha pensato di licenziarlo tante volte, ma ha sempre desistito perché sarebbe stato controproducente a cavallo delle elezioni. Fauci ha 80 anni. È stato nominato a capo della agenzia federale contro le malattie infettive nel lontano 1984 dal presidente repubblicano Ronald Reagan. Ha servito il paese con sei diversi presidenti, repubblicani e democratici. Alla sua età non ha né poltrone e né carriere da difendere. Le sue prese di posizione, per quanto non apprezzate dall’attuale amministrazione, sono molto ascoltate nel paese.

Il rush finale di Trump in un paese stremato dal Covid

Il presidente negli ultimi due giorni di campagna elettorale ha in programma 11 comizi in diversi stati americani. Gira come una trottola nel tentativo di recuperare consensi all’ultimo minuto. Comizi nei quali si vanta di essere un superman sopravvissuto al Covid - i suoi sostenitori lo chiamano ora Superman-Trump - nei quali non vi è alcuna attenzione da parte degli organizzatori al distanziamento sociale con poche mascherine, in palese violazione con le misure di prevenzione decise dai governatori.