Trump cancella le regole di Obama contro l’inquinamento dell’acqua

Il disastro ambientale di Flint

In America è ancora vivo il ricordo della tragedia ambientale di Flint e della sua acqua contaminata al piombo color fango bevuta dai bambini nelle scuole. Flint è in Michigan, la città natale del regista Michael Moore, a poca distanza da Detroit, la capitale dell'auto, ed è abitata per il 60% da afroamericani. La vicenda è stata raccontata magistralmente da Moore nel docufilm Fahrenheit 11/9, come simbolo delle politiche dell'establishment democratico lontane dai problemi della gente. Una delle tante che ha contribuito a far vincere le elezioni a Trump.

Acqua color fango

Nel settembre 2015 un gruppo di cittadini denunciò il problema dell'acqua potabile di Flint che arriva dall'omonimo fiume, e che rifornisce anche Detroit. Dai rubinetti usciva acqua puzzolente con il colore del fango. Il Dipartimento alla sanità del Comune assicurava che l'acqua era potabile e sana. Invece era avvelenata. Ma la gente continuava a berla.

Speculazione sui cittadini

Nel 2014 il governatore repubblicano Rick Snyder decide, per pura speculazione finanziaria, di far arrivare l'acqua in città dal fiume Flint, invece che dal lago Huron, come era sempre stato. Si accorge che qualcosa non va anche la General Motors: le componenti auto trattate con l'acqua di Flint vengono danneggiate. La gente comincia ad ammalarsi, i bambini sono i più colpiti. Nel film si vede Obama che arriva a visitare la città, una visita formale, senza avvicinarsi alle persone e alla loro tragedia che resta ancora senza soluzione.

Il 70% dei bambini disabili mentali

I dati sul tasso di piombo nel sangue dei bambini vengono falsificati dalle autorità locali. Fino a quando lo scandalo non esplode perché i bambini non smettono di ammalarsi. L'acqua avvelenata è stata bevuta per molto tempo da 30mila bambini: molti di loro oggi hanno problemi neurologici con ritardi nello sviluppo del cervello e del sistema nervoso. Alti tassi di autismo, dislessia e disordini mentali sono una cosa molto comune a Flint, lasciati in eredità dalle acque avvelenate di Flint che hanno colpito il 70% dei bambini, diventati nel frattempo ragazzi, con i casi di disabilità raddoppiati.

La class action della popolazione

La class action avviata dalla popolazione contro il Comune, la contea e il Dipartimento educazione del Michigan ha avuto come risultato l'obbligo ad avviare un Centro di eccellenza per lo studio dei problemi neurologici costato allo Stato del Michigan 3 milioni di dollari. E ha costretto le scuole ad assumere in grande quantità insegnanti di sostegno e ad aprire centri doposcuola, con 15 milioni di investimento, per aiutare l'apprendimento dei ragazzi diventati disabili mentali per aver bevuto l'acqua al piombo di Flint.