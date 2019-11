Trump chiede aiuto ad Apple per le reti 5G

Il colosso delle tlc continua a correre

La Casa Bianca con un'azione diplomatica portata avanti dal Dipartimento di stato e dallo stesso presidente Trump nei mesi scorsi ha cercato di convincere i paesi alleati a evitare gli acquisti di apparecchiature Huawei per le reti 5G. Senza grande successo. Il mese scorso Huawei ha annunciato di avere firmato nel 2019 più di 60 contratti di fornitura per il 5G, il doppio dello scorso anno, con almeno 400mila dispositivi per le nuove reti super veloci già consegnati. Più della metà dei contratti 5G di Huawei sono in Europa.

L’accordo per la “Phase one” si allontana

Fonti della Casa Bianca ed esperti di questioni commerciali prevedono che la firma dell'accordo sulla cosiddetta “Phase one” della pace tra Stati Uniti e Cina annunciata il 12 ottobre da Trump in pompa magna slitterà al nuovo anno. I mercati finanziari in queste ore registrano con un repentino calo degli indici la tensione che è tornata ai livelli massimi per l'incertezza legata ai rapporti tra le due prime potenze globali. Se l'accordo sulla “Phase one” non verrà raggiunto a metà dicembre scatteranno i nuovi dazi americani del 15% su 160 miliardi di prodotti cinesi, l'ultima tranche rimasta fuori dalle barriere tariffarie Usa, che colpiranno, tra gli altri prodotti, smartphone e computer portatili.

Apple esentata dai dazi Usa

Trump ha già detto che Apple sarà esentata dai nuovi dazi del 15%. Inoltre l'amministrazione americana sta considerando la possibilità di eliminare i dazi che colpiscono già alcuni prodotti Apple come gli AirPods, l'Apple Watch e alcune componenti degli iPhone entrati in vigore il primo settembre su 110 miliardi di prodotti importati dalla Cina. «Quando tu produci negli Stati Uniti – ha detto Trump parlando con i reporter nello stabilimento di Austin – non devi preoccuparti delle tariffe». Rispondendo a una domanda di un giornalista il presidente ha spiegato che Apple sarà interamente esentata dai dazi in ragione del fatto che aziende sue concorrenti come la coreana Samsung, grazie ai dazi cinesi, sono avvantaggiate rispetto ad Apple negli Stati Uniti. «Avevo detto all'inizio del mio mandato che un giorno sarei venuto a visitare uno stabilimento di Apple, ma negli Stati Uniti e non in Cina. Questo è avvenuto. E fa parte dell'American Dream», ha concluso.

Cina ancora centrale per Apple

In realtà però, nonostante le parole del presidente e i suoi auspici, Apple continua a produrre la maggior parte dei suoi device elettronici fuori dagli Stati Uniti, ed ha ancora importanti partner manifatturieri in Cina. Cook ha mostrato a Trump lo “chassis” color argento di un nuovo Mac Pro con la scritta «Assembled in the USA». «Questo è quello che noi vogliamo», ha commentato il presidente americano. La casa della mela morsicata in una nota enfatizza la presenza manifatturiera negli Stati Uniti, che conta 9mila fornitori in tutti i 50 stati, con un contributo stimato alla crescita dell'economia nazionale di 350 miliardi di dollari di ricavi e 30 miliardi di spesa capitale nel 2023.

I ceo delle big tech nella “Harvard cinese”

Cina e Stati Uniti sono in guerra per il dominio tecnologico tra dazi e controdazi. Ma i legami tra i ricercatori e le aziende dei due paesi sono più profondi delle dispute politiche. I ceo delle big tech Usa come Mark Zuckerberg, Satya Nadella di Microsoft ed Elon Musk siedono nell'advisory board della business school della Tsinghua University, la “Harvard cinese”. Tim Cook è stato appena nominato presidente delle scuola. La Tsinghua University è una delle istituzioni accademiche più prestigiose di tutta la Cina, dove ha studiato anche il presidente Xi Jinping. Sono stati nel board anche Jack Ma di Alibaba e il vice premier Liu He, capo negoziatore cinese nella disputa con gli Usa. Le relazioni tra le due superpotenze con l'amministrazione Trump e la sua guerra commerciale sono entrate in un periodo tormentato e l’ateneo cinese è un ponte importante nelle relazioni tra gli executive dei due paesi.