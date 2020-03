Coronavirus, Trump ci ripensa: tutti a casa fino al 30 aprile

Fauci parla di 200mila morti

L’immunologo Anthony Fauci che guida l’Agenzia nazionale per la lotta alle malattie infettive dal 1984, uno dei più stretti collaboratori del presidente, ha detto domenica 29 marzo che negli Stati Uniti si potrebbero raggiungere dai 100mila ai 200mila morti nello scenario peggiore, con milioni di persone infettate. Una valutazione severa arriva anche dalla dottoressa Deborah Birx, coordinatrice della task force della Casa Bianca: «Nessuno stato, nessuna area metropolitana sarà risparmiata».

Linguaggio cambiato

Il linguaggio della Casa Bianca è cambiato sostanzialmente rispetto a qualche giorno fa. Quando le voci allarmate dei governatori, primo tra tutti quello dello stato di New York, Andrew Cuomo, si levavano solitarie, in un misto di frustrazione e di impotenza.



Ospedali pieni in Louisiana

La situazione è sempre più preoccupante in Louisiana, con il focolaio di New Orleans a crescita più rapida nel paese, un focolaio innescato secondo gli esperti dai festeggiamenti del tradizionale Carnevale il 25 febbraio, con centinaia di migliaia di persone per strada. Il governatore della Louisiana domenica ha lanciato un allarme: nel giro di pochi giorni le strutture sanitarie dello stato del Sud saranno sature, impossibilitate ad assorbire nuovi pazienti.

Quarantena obbligatoria per chi ritorna

I governatori di Delaware, Oklahoma e Texas hanno emesso nuovi ordini esecutivi di quarantena per i viaggiatori che tornano dagli hot spots del coronavirus, comprese ora anche le grandi città americane.

A New York 7.200 casi in un giorno

New York resta lo stato più colpito dalla pandemia. Il governatore Andrew Cuomo ha detto che il numero totale di casi nello stato è salito a 59.513 persone, con una crescita di 7.200 casi rispetto al giorno precedente. Più della metà, pari a 33.768 persone, sono nella città di New York. Il numero di morti nello stato ha superato quota mille, con un aumento di 272 vittime nelle ultime 24 ore, il maggiore incremento giornaliero di morti da quando l’epidemia è iniziata.