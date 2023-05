Trump condannato per abusi sessuali sulla scrittrice Jean Carroll: dovrà pagare 5 milioni di dollari

Ascolta la versione audio dell'articolo

Donald Trump non ha stuprato ma ha aggredito sessualmente la scrittrice Jean Carroll nei camerini di un grande magazzino nel 1996 e l’ha poi diffamata: è il verdetto raggiunto dalla giuria nel processo civile a New York contro il tycoon, condannato a pagare un indennizzo di 5 milioni di dollari.

È la prima volta che un presidente degli Stati Uniti viene ritenuto responsabile di un’aggressione sessuale.



Dopo poche ore di camera di consiglio, la giuria ha quindi respinto la versione di un vero e proprio strupro ma ha accreditato quella di una aggressione a sfondo sessuale e poi la denuncia per diffamazione per un post del tycoon sul suo social Truth nell’ottobre 2022 in cui definì le accuse della donna, oggi 79enne, una “farsa”, una “truffa”.

L’ex presidente ha definito la sentenza della Corte di New York «una disgrazia» e il suo staff ha preannunciato ricorso.

Questo non è l’unico caso giudiziario che coinvolge l’ex presidente. Donald Trump è stato citato in giudizio martedì 4 aprile dopo essere stato incriminato il 30 marzo, situazione senza precedenti nella storia della politica americana.