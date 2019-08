Trump colpisce la Cina con dazi del 10% su 300 miliardi di import Il presidente americano, all'indomani della conclusione con un nulla di fatto dell'ultimo round negoziale con Pechino, ha annunciato che dal primo settembre altri 300 miliardi di dollari di importazioni dalla potenza asiatica saranno soggetti a un “balzello” del 10 per cento di Marco Valsania

Cina, sale surplus commerciale con Usa

NEW YORK - Donald Trump schiocca la frusta di nuovi, diffusi dazi contro la Cina, scuotendo i nervi di operatori economici e di Borsa preoccupati per il crescente impatto del conflitto commerciale su una espansione globale già debole.

Il presidente americano, all'indomani della conclusione con un nulla di fatto dell'ultimo round negoziale con Pechino, ha annunciato che dal primo settembre altri 300 miliardi di dollari di importazioni dalla potenza asiatica saranno soggetti a un “balzello” del 10 per cento. Una decisione che, sommata alle misure già prese, imporrà una sovrattassa sull'intero ammontare del Made in China in arrivo negli Stati Uniti.

La nuova offensiva dovrebbe colpire un ventaglio senza precedenti di prodotti: ad oggi nel mirino di Washington erano finiti 250 miliardi di import anzitutto di beni industriali e componentistica; adesso il raggio d'azione si allarga a moltissimi beni di largo consumo, dall'abbigliamento ai giocattoli, dall'elettronica agli smartphone.



Un giro di vite da shock per Wall Street. Gli indici azionari hanno battuto in frenetica ritirata - con un'oscillazione di oltre 500 punti nel Dow Jones, che poi ha chiuso in calo di oltre 280 punti. La Borsa era in realtà partita ieri in rialzo, rincuorata dal taglio dei tassi d'interesse da parte della Federal Reserve e dopo aver meglio analizzato le parole del chairman della Banca centrale Jerome Powell, che nonostante la cautela ha mantenuto aperta la possibilità di ulteriori allentamenti di politica monetaria anche proprio in risposta al pericolo di contagio per l'economia da parte delle tensioni commerciali.