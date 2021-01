Trump concede la grazia a 143 persone. C’è anche Steve Bannon Il presidente in uscita accorda clemenze a una lunga serie di figure, dal suo ex consulente ai musicisti Lil Wayne e Kodak Black

Il presidente degli Usa in uscita, Donald Trump, ha concesso la grazia a un totale di 143 persone nelle sue ultime ore alla Casa Bianca. Fra le clemenze concesse c’è quella al suo ex consulente elettorale Steve Bannon, accusato di aver truffato centinaia di migliaia di sostenitori di Trump in una raccolta fondi da 35 milioni di dollari per la costruzione del muro con il Messico.

Grazia anche ai rapper Lil Wayne e Kodak Black, perseguiti per reati legati alla armi da fuoco, all’ex sindaco di Detroit Kwame Kilpatrick (condannato a 28 anni per corruzione) e al funzionario Elliott Broidy, già responsabile delle raccolte fondi per il partito Repubblicano, colpevole di aver fatto lobbying su incarico di un imprenditore della Malesia che cercava di interrompere indagini federali a suo carico.

Grazie anche all’italiano Tommaso Buti

Tra le persone cui il presidente uscente degli Usa Donald Trump ha concesso la piena grazia c'è anche un cittadino italiano: l'imprenditore fiorentino Tommaso Buti. Il suo nome compare nell'elenco diffuso dalla Casa Bianca, dove si sottolinea che Buti «non è stato condannato negli Stati Uniti». Tramite la sua legale Valeria Calafiore Healy, l'uomo d'affari ha ringraziato Trump. «Il provvedimento del presidente americano - sottolinea il suo avvocato in una nota - riguarda ipotizzati reati contro il patrimonio occorsi più di 20 anni fa e per i quali l'imprenditore italiano fu già processato in Italia e alla fine prosciolto dalla Corte di Appello nel 2007. La grazia che gli è stata concessa lo libera dall'ingiustizia che avrebbe continuato a patire se fosse stato costretto a subire un processo una seconda volta sugli stessi fatti per cui era già stato giudicato».