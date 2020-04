Trump: contro la crisi da coronavirus stop a tutta l’immigrazione Un ordine esecutivo atteso nei prossimi giorni, niente piu carte verdi né visti anche per mansioni specializzate. Vuole salvaguardare i posti di lavoro per gli americani di Marco Valsania

New York - Donald Trump, con una nuova, drammatica decisione ispirata alla dottrina di America First, ha annunciato che firmerà un ordine esecutivo per la sospensione temporanea e totale dell’immigrazione negli Stati Uniti quale arma per contrastare la pandemia e per difendere l’occupazione negli Stati Uniti devastata dalla paralisi delle attività non indispensabili.

Un gesto controverso, che dai critici è stato subito condannato come il tentativo di sfruttare demagogicamente la crisi a vantaggio del rilancio di un’agenda politica e di un’immagine isolazionista e nazionalista, cara alla Casa Bianca e a una parte della sua base. E che ben poco avrebbe a che vedere con l’emergenza per la salute, mentre rischia di generare ulteriori sfaldamenti di qualunque cooperazione internazionale indispensabile nella battaglia contro il coronavirus.

Un tweet nella notte

In un tweet notturno, Trump ha definito il suo decreto presidenziale necessario sia per combattere il “nemico invisibile” del coronavirus che “per proteggere i posti di lavoro dei nostri grandi cittadini americani”. Eccolo nella sua interezza: “Alla luce dell’attacco da Nemico Invisibile, e anche per per la necessita’ di proteggere i posti di lavoro dei nostri GRANDI Cittadini Americani, io firmero’ un Ordine Esecutivo per sospendere temporaneamente l’immigrazione negli Stati Uniti!”.

Il testo di un ordine che bloccherà le cosiddette “Green Cards”, le carte verdi che equivalgono a permessi d soggiorno e anticamere di possibile cittadinanza, come anche i visti di lavoro è previsto nel giro di pochi giorni. L’amministrazione, in concreto, non approverebbe alcuna richiesta da parte di stranieri di vivere e lavorare negli Usa, per un periodo indeterminato, stando alle indiscrezioni del New York Times che cita fonti vicine alla decisione. Tratterebbe insomma l’immigrazione legale alla stregua di quella illegale, contro la quale l’amministrazione ha già indurito di recente il proprio atteggiamento. Non è chiaro quale appiglio legale Trump intenda utilizzare per legittimare il nuovo, draconiano ordine.

Anche lavoratori che per anni hanno ricevuto visti per mestieri specializzati si vedranno nel nuovo regime la strada sbarrata, con probabilmente uniche eccezioni quelle di industrie considerate di importanza essenziale per la nazione. I visti per l’immigrazione sono già l’anno scorso diminuiti in realtà del 25%, a 462.422, rispetto al 2016, in un clima politico fattosi meno favorevole.