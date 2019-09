Trump contro la Fed: dovrebbe tagliare tassi a zero o al di sotto

(Reuters)

La Federal Reserve «dovrebbe tagliare i tassi di interesse a zero, o ancora meno, e dovremmo poi cominciare a rifinanziare il debito». Lo ha scritto su Twitter il presidente americano Donald Trump, aggiungendo che «il costo degli interessi potrebbe essere abbassato di molto, al contempo allungando in modo sostanziale la scadenza. Abbiamo una grande valuta, grande potere e un grande bilancio».

Gli Stati Uniti «dovrebbero sempre pagare il tasso più basso. No inflazione! E' solo l'ingenuità di Jay Powell (il governatore della Fed, n.d.r) e della Federal Reserve che non ci consente di fare quello che altri Paesi stanno già facendo. E' un'opportunità che capita una volta nella vita e noi la stiamo perdendo per colpa di quegli “zucconi”», ha scritto il presidente. Quello di Trump è l'ennesimo attacco alla Banca centrale, spesso accusata di non fare abbastanza per sostenere l'economia americana.